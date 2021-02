Lofty Manner Spring ’21 Collectie

Spring is around the corner en wij zijn nu al gek op alle vrolijke prints en kleuren die terugkomen in onze nieuwe Spring 2021 collectie. De collectie zorgt ervoor dat elke vrouw zich direct de kleurrijkste en sterkste vrouw van de stad zal voelen. Elk item heeft als doel om de Lofty Manner vrouw een inspirerend en positief gevoel te geven. Dit kan niet anders dan met onze prachtige kleuren en verschillende prints. Van vrouwelijke floral jurken tot aan een heerlijke lounge set. Deze collectie heeft alles wat je nodig hebt om de koude winterdagen achter je te laten.

De kleur Peach in combinatie met Grass Green accenten zijn de hoofdkleuren van de eerste deel van de Spring 2021 collectie. In het tweede deel is de combinatie van Dark Pink & Dandelion Yellow terug te zien. Deze voorjaarskleuren zijn uiteraard ook verwerkt in de opvallende prints en zijn gemakkelijk met elkaar te combineren.

Just to spice things up a littlle. Een mix van klassieke, romantische floral & graphic animal prints is niet weg te denken uit de collectie. De floral jurken en blouses zijn een perfecte optie voor speciale gelegenheden, maar natuurlijk ook geweldig voor een sunny day-off.