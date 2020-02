Loopschoenpionier Saucony en sneakergigant Bodega lanceren exclusieve Grid Azura 2000

Het Amerikaanse schoenenlabel Saucony was meer dan een eeuw terug de onbetwiste voorloper van de loopschoen. Dankzij hun doorgedreven techniciteit en hoogwaardig design, zijn de sneakers van Saucony zowel op als naast de looppiste uitgegroeid tot een gegeerd collector's item en voer voor heel wat spraakmakende collabs.

Nu slaat de footwear pioneer de handen in mekaar met Bodega, de referentie op het gebied van sneakers in Boston en omstreken voor een gelimiteerde paar baskets. De twee dompelden zich onder in de rijke legacy van Saucony en stuimelden op een nog nooit eerder uitgebracht silhouet. De Grid Azura 2000 is opvallend ingetogen naast z'n chunky tegenhangers maar onderscheidt zich door het markante zigzag- of tandmotief dat de schoen rond om rond omringt.

De Grid Azura 2000 boet met zijn maximaal design allesbehalve in aan loopcomfort. Zijn royale vorm gaat dan ook gepaard met een dikke gedempte zool en een kinetische upper. Het acid kleurenpalet van blauw, wit en felgroen brengt je zo terug naar de hoogdagen van de nineties topsport. Kortom: dankzij zijn opvallende look, rijk erfgoed en technisch innovatief design is de Grid Azura 2000 een geduchte medestander voor heel wat retro throwback sneakers.

De Grid Azura 2000 is vanaf nu in gelimiteerde oplage verkrijgbaar in Bodega (Boston en San Francisco) en de webshop. De prijs bedraagt 100 dollar.

Saucony ontstond in 1898 in Kutztown, Pennsylvania. De allereerste schoenenfabriek opende zijn deuren vlakbij de oevers van de beek Saucony Creek. Het logo van het merk weerspiegelt de stroom van de beek en de kenmerkende rotsen in de schoot van die fameuze beek.

In het begin van de 20e eeuw toonde het merk zich vastberaden om de sportschoen naar een hoger niveau te tillen en een revolutie teweeg te brengen in de wereld van het hardlopen. Op dat moment bestond er geen specifieke runnersschoen die geschikt was voor hardlopen. Korte tijd erna groeide Saucony uit tot pionier in loopschoenen.

In de jaren zeventig werd Saucony bekroond met het label 'Best Quality' binnen de atletiekwereld. Atleten en sportieve Amerikanen zworen bij Saucony tijdens de officiële competitie. De jaren tachtig waren een kantelmoment voor Saucony dat in die periode een kwaliteitslabel introduceerde om de high-standard kwaliteit van zijn loopschoenen te garanderen. De runners uit die gouden periode, vormen tot op vandaag de basis voor een reeks klassiekers uit de collectie.

Saucony wordt verkocht bij Privejoke (Brussel), Mellow (Brussel), ReservoirShop (Brussel), Morrison (Antwerpen), Bellerose (Brussel, Antwerpen, Gent, Knokke), ComingSoon (Luik), LaceUp (Luik) et L'Original (Namen). Saucony is online verkrijgbaar via www.morrison.be.