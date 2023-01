lovely sisters: Love Letters Herfst/winter 2023

In het spanningsveld tussen individuele verlangens en wereldwijde kenteringen hebben wij een collectie gecreëerd die met succes een brug slaat tussen dadendrang, kriebels in de buik, understatement en rust. Kleuren als oranje en jadegroen hielpen ons daarbij. Zo ontstond voor de seizoensopening herfst/winter 2023 een eerbetoon aan onze klanten.

De lovely sisters-filosofie

“Lovely sisters is a love story – en een liefdesverklaring aan volwassen vrouwen. Vrouwen met hoeken, randen en rondingen. Vrouwen die graag zichtbaar willen blijven en goede verhalen kunnen vertellen. Vrouwen die lol hebben in het leven, en daarmee ook met hun mode. Voor ons is rijpheid cool en ervaring sexy. De collecties weerspiegelen dat. Ze zijn modern, vrouwelijk, stijlvol, zelfbewust, actief en ieder seizoen smaken ze naar meer.” – Melanie Warmuth, Head of Design lovely sisters

Beeld: Melanie Warmuth, Head of Design lovely sisters eigendom van het merk.

“Met de opening van het herfst-/winterseizoen 2023 hebben we opnieuw nagedacht over onze aanpak en de collectie opgebouwd als stijlvolle en moderne garderobe. Een “foundation” vormt de basis van de collectie en wordt slechts twee keer per jaar bij de seizoensopening aangeboden. De foundation is samengesteld volgens het principe van een “capsule wardrobe” en bestaat uit moderne basics met een twist. Alle artikelen kunnen onderling onbeperkt gecombineerd worden. Het is een basisgarderobe met kledingstukken die op elkaar zijn afgestemd – veelzijdig, modern en stijlvol tegelijk. Naast de foundation concentreren wij ons bij onze collecties ook op zogenaamde “power pieces”, die de individualiteit van vrouwen en de collectie van lovely sisters onderstrepen. Zelfbewust, creatief en inspirerend – net als de vrouwen aan wie wij onze lovely sisters collectie wijden. Er is geen enkele reden waarom vrouwen van middelbare leeftijd niet zichtbaar en moedig kunnen zijn.” – Viktoria Simeoni, Creative Director lovely sisters

Beeld: Viktoria Simeoni, Creative Director lovely sisters, eigendom van het merk.

De kleuren en prints van lovely sisters

Voor de leveringsperiode augustus 2023 hebben we gekozen we voor het samenspel van twee tinten oranje tegen de achtergrond van de neutrale kleuren grey melange, off-white en zwart. Een stralende en toch zachte mangotint zorgt niet alleen voor warme rust, maar ook voor energie en stimulansen. Aangezien we het seizoen inluiden met kleurrijke dynamiek, zijn de ontwerpen van onze prints zowel aanwezig als ingetogen. Onze minimals staan voor een volwassen en moderne vrouw die niet bang is om kleuren en prints met elkaar te combineren en zichzelf onconventioneel te stylen. Ze zijn perfect afgestemd op onze love statement voor accessoires en bovenkleding en creëren harmonie en elegantie.

Voor de leveringsperiode september 2023 gaan we voor evenwichtig jadegroen. Onze kleur jade staat voor ontspanning. Met lovely sisters Sky Blue kijken we vooruit en halen we diep adem. In rumoerige tijden zorgen wij met onze kleurrijke stijlen voor rust en ontspanning, halen we kracht uit onze dagelijkse bezigheden en genieten we van de natuur. Daar hoort een bloemenprint in monochrome uitvoering vbij. Het effect op onze lichte viscosemix is rustgevend en tegelijkertijd stijlvol. Daarnaast is de print een goede partner voor onze sportieve powerstrepen.

Key Styles | augustus 2023

“Vol voorpret en dadendrang luiden wij de naderende herfst in met onze Key Outfits en stijlvolle combinaties. De Key Piece van onze collectie is een zachte jacquardsweater met love-print. Daar dragen we een wijde, vloeiende palazzo-broek bij van zwaar satijn met een geometrische zwart-wit-print – progressief en vrouwelijk tegelijk. Gecombineerd met sneakers ontstaat de perfecte look voor een shoppingtrip en koffie en gebak in het favoriete café”, aldus Head of Design Melanie Warmuth over de collectie.

Geen collectie zonder overhemdjurken? Precies! Vooral nu is een overhemdjurk in midi-lengte de absolute alleskunner. Wij gaan voor een variant van zwaar satijn. Dat onderstreept het vrouwelijke silhouet. Een blouson van robuuste keperstof maakt deze must-have-look helemaal af. Dan rest alleen nog de vraag: laarsjes of sneakers? Allebei natuurlijk! Met behulp van ottoman-prints maken wij statements in het kledingsegment: vrouwelijke varianten met wrap of overgooiers met V-hals en volantdetails op de mouw staan onze klanten altijd goed.

Opvallende entrees worden gecreëerd door truien met een vierkante halslijn en milano-mouwen in de donkeroranje tint Rust. Een sportieve, witte broek met riemdetail staat daar perfect bij. Voor de basis van elke kledingkast hebben wij nagedacht over favoriete items die op meerdere manieren gecombineerd kunnen worden. Daaruit zijn blouses met kleine geoprint en een blouse van zacht viscoseelastaan en een satijnen voorkant in mango, off-white en zwart ontstaan. Voor de koudere dagen is een match van een gebreide trui en gebreid vest in rijstkorrellook of een trui met trendy minimale structuur de juiste keuze.

De confectiekleding van lovely sisters – bestaande uit een langere blazer en een verkorte chino met kleine retro ruitjes gemaakt van een zachte viscose-polyestermix – matchen we met ons T-shirt “Love”. De stadslook werkt dag en nacht: met zwarte enkellaarsjes op kantoor, met sneakers in de vrije tijd en 's avonds met slingback.

Beeld: lovely sisters, SS23, eigendom van het merk.

Key Styles | september 2023

Head of Design Melanie Warmuth beschrijft de leveringsperiode september: “Na een energieke zomer zijn we op zoek naar een ontspannen gevoel. Voor de leveringsperiode september heeft lovely sisters daarom aan inspirerende stedentrips, looks met cool understatement en de lucht in grote steden gedacht. En: stijlvol laissez-faire. Om die reden combineren onze Key Looks vrouwelijkheid met urban chic. Het prototype van deze stijl is de mix van een kick flare-broek met sportieve ritszakken, een zachte blouse met print en plooien en gekreukelde details op de mouwen. Een korte blazer met klepzakken maakt de outfit af. Voor ons is deze look een “all day long”-stijl.” Het mag best winderig worden, als onze fijne gebreide kleding met streepjes en leren broek maar klaar ligt. Beide stoffen houden de kou op die eerste september dagen en - nachten op afstand. Deze combinatie is een must-have in de herfst van 2023. Ook onmisbaar is onze blazer met een dubbele rij knopen: dit jasje is door het gestructureerde katoen met pied-de-poule-patroon geschikt voor alle seizoenen. Dankzij het materiaal kan de blazer zowel binnen als buiten worden gedragen. We sturen onze liefdevolle boodschappen opnieuw via licht gestreepte shirts met een hartjesdetail.

Ook in september heeft de overhemdjurk een welverdiende aanspraak op een Key Look bij lovely sisters. Met onze monochrome bloemenprint en de midi-lengte ziet de jurk er licht en vrouwelijk uit. Een kort gewatteerd vest breekt de look op een pittige, aantrekkelijke manier.

Onze confectiekleding mag ook in september niet ontbreken: we hebben de klassieke “little black dress” omgetoverd tot een blazer met één rij knopen en combineren deze met onze kick flare. Bovenkleding van gestructureerd, elastisch materiaal past perfect bij de blazer. Nieuw in de collectie is onze eerste gebreide jurk met patentsteek. Deze is verkrijgbaar met riem. We ronden de look af met een trendy accessoire: onze gebreide baretmuts. In deze zin: vive la vie!