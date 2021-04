Maium SS21 Collectie

Amsterdams regenjassen merk Maium kiest voor diepere investering in voorraad om retail partners te ondersteunen.

Wat is gemaakt van gerecyclede plastic flessen, duurzaam katoen én houd je droog in stijl? Een van dé regenjassen van het Amsterdamse merk Maium, ontworpen en getest door slecht weer-experts. Maium maakt duurzame regenkleding en zorgt ervoor dat jij altijd zorgeloos de deur uit kan. Design en innovatie resulteert in een fashionable regenjas die je met twee ritsen aan de zijkant gemakkelijk verandert in een poncho.

Zowel voor SS21 als voor AW21 investeert modemerk Maium dieper in voorraad. Op deze manier biedt het de ruimte aan haar partners om, zodra de versoepelingen het toelaten, te kunnen bevoorraden. Door het duurzame productiemodel dat Maium hanteert kunnen retail partners altijd per direct instappen, want naast de tweejaarlijkse seizoenscollecties, werkt Maium met een core-collectie. Een permanente collectie, met de best lopende items, altijd uit voorraad leverbaar. De jassen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren via een select aantal retailers in Nederland, Duitsland, België, UK en online.

Van de SS21 collectie zijn alle stijlen nog beschikbaar en voor AW21 heeft het merk order deadlines aangepast om ook in het seizoen nog pre orders te kunnen plaatsen.

Merk

Na jarenlang door de regen fietsen in Amsterdam, ontstond het idee bij twee vrienden om de traditionele regenjassen te vervangen voor een uniek design. Regenuitrusting die zich aanpast aan onvoorspelbare weersomstandigheden maar te allen tijde stijlvol blijft. Het design is onder andere berust met twee ritsen in de zijnaden die binnen no-time de jas omtoveren tot een poncho (voor op de fiets of scooter). Een innovatieve oplossing om er goed uit te zien, ongeacht het weer.

Met al vele featurings op hun naam, in onder andere het Parool, the Guardian en Frankfurter Allgemeine Zeitung, zit Maium niet stil. Bij Maium doen ze wat ze doen om een movement te ondersteunen: een waarin mobiliteit een noodzaak is geworden om goed te kunnen functioneren en tegelijkertijd bestendige producten te gebruiken die een duurzame levensstijl mogelijk maken. Naast functionaliteit, is Maium ook een product van zijn omgeving. De mode-industrie is een van de meest milieuschadelijke industrieën ter wereld en Maium vindt het van cruciaal belang om design te combineren met duurzame, functionele en unieke alternatieven. Overproductie of deadstock staat daarom ook niet in hun woordenboek. Een Maium-jas wordt gemaakt van ten minste 66 gerecyclede plastic flessen. Maium kiest ervoor om duurzame ontwerpprincipes te integreren in de praktijk en bewijst dat mode en innovatie de aarde niet hoeven te schaden.

“Onze beweging is onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid en creëert een omgeving waarin we altijd na moeten blijven denken over de omgang met onze planeet. Een stijl van leven die altijd in beweging is: rits de kenmerkende ritsen aan beide zijden open en transformeer de regenjas in een fiets-poncho.” – Maium

De regenjassen zijn gemaakt om je te beschermen door weer en wind, door de innovatie in design, functie en materialen. Zo introduceert Maium voor de komende seizoenen diverse (nieuwe) kleuren. De klassieke silhouetten zoals wij ze kennen, zijn letterlijk in een nieuw gekleurd jasje gestoken. De collecties van Maium bevatten kleuren die een voorzichtige maar hoopvolle kijk op het komende jaar vertegenwoordigen, vandaar een optimistisch palet in pastel, geïnspireerd op een tijd waarin onze wereld weer vooruit zal gaan. Maium mixt techwear met mode en innovatief ontwerp. Voor de ontwerpen heeft het designteam zich laten inspireren door de urban classics en de lifestyle daaromheen.