MAMALOVES viert 5 jarig bestaan met lancering Signature Earrings

Ontwerp met bijzondere betekenis in eenmalige gelimiteerde oplage

Haarlem – MAMALOVES ontwerpt gepersonaliseerde armbanden, kettingen en bedels met een unieke handgeschreven gravure om speciale momenten te koesteren en geliefden dichtbij je te kunnen dragen. Om haar 5 jarig bestaan te vieren voegt MAMALOVES in een beperkte oplage de speciale Signature Earrings toe aan haar collectie, in 18k verguld goud of sterling zilver. Vanaf vandaag zijn de MAMALOVES Signature Earrings voor 59,95 euro als pre-order te bestellen via mamaloves.com.

Katrien de Ruijter, oprichtster van MAMALOVES: “6 jaar geleden heb ik vanuit mijn passie voor sieraden een antieke gouden armband van mijn oma door een bevriende goudsmit om laten smelten tot zelf ontworpen oorbellen. De oorbellen hebben een bijzondere betekenis voor mij en vormen tevens de basis van het logo van MAMALOVES. Ik heb zoveel complimenten gekregen over deze oorbellen dat ik ze nu graag met anderen wil delen en daarom in een gelimiteerde oplage heb laten maken.”

Over MAMALOVES

MAMALOVES, opgericht door Katrien de Ruijter in 2016, maakt sieraden die je naar wens kunt laten personaliseren met een unieke, handgeschreven gravure; de naam van je kinderen, een bijzondere quote of datum. Persoonlijke sieraden met een eigen verhaal. Dit bijzondere concept ontstond na een ontmoeting met een authentieke goudsmid in Marseille die met de hand de namen van Katrien’s drie dochters in een bedel graveerde. Dit deed hij met zoveel liefde, vakmanschap en passie dat het ontroerde. Katrien werd geïnspireerd door de manier waarop hij elk sieraad uniek maakte door het te koppelen aan een bijzonder persoon of speciaal moment. Op dat moment is MAMALOVES geboren. Vanuit het atelier in een monumentaal pand in hartje Haarlem creëert het MAMALOVES team, bestaande uit 10 vrouwen, inmiddels iedere maand meer dan duizend unieke sieraden, waarvan een kwart naar het buitenland wordt gestuurd.