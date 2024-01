Met TMO maakt student juiste studiekeuze

Voor veel jongeren is het kiezen van een studie een ingewikkelde zaak. Dat de studiekeuze zo groot is, maakt het er niet makkelijker op. Een verkeerde studiekeuze komt dan ook regelmatig voor. De statistieken van studie-uitval spreken boekdelen. Het eerste jaar is de studie-uitval rond de 30% (mbo, hbo en wo-studenten samen), dat betekent dat één op de drie studenten spijt heeft van hun studiekeuze.

Ook minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) constateert dat de uitval veel te hoog is en wil dat scholieren zich beter oriënteren bij het maken van hun studiekeuze (bron: WNL). Hbo’s en universiteiten zouden scholieren beter moeten ondersteunen en begeleiden vindt hij.

Lagere uitval door kleinschalig onderwijs

TMO Fashion Business School, gevestigd in Doorn, maakt hierbij het verschil. Het biedt kleinschalig onderwijs aan met de focus op onderwijskwaliteit, personal development en talentontwikkeling. Docenten uit het bedrijfsleven, weten studenten goed voor te bereiden op de praktijk. TMO organiseert regelmatig open dagen waar aankomende studenten goed begeleid worden zodat ze weloverwogen kunnen kiezen voor deze fashion businessopleiding. Dit resulteert in een zeer lage uitval van 11% ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 14,6% (Hbo). Door deze goede resultaten, de hoge student-tevredenheid en onderwijskwaliteit heeft TMO al negen jaar op rij het predicaat TOP-opleiding ontvangen en mag TMO zichzelf ‘Uitmuntend binnen het eigen vakgebied’ noemen.

Maak de juiste keuze en kom naar de open dagen van TMO

Februari is een moment waarop studenten, die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt, kunnen switchen. Dit is ook het moment voor instromers. Voor alle studenten, die meer willen weten wat TMO te bieden heeft, organiseert TMO deze maand open dagen. Deze open dagen worden gehouden op de campus van TMO in Doorn.

20 januari Open dag 10.00 – 14.00 uur 24 januari Open avond 18.30 – 21.30 uur

Informatie TMO

TMO is een managementopleiding met twee opleidingen op het gebied van fashion business: een 4-jarige, die opleidt tot Bachelor of Business Administration (BBA) in Fashion en de (nieuwe) 2-jarige hbo Associate degree. Door de combinatie van commercie, gedegen modekennis, managementvaardigheden en veel aandacht voor persoonlijkheids-ontwikkeling, geeft het TMO-diploma veel beroepsmogelijkheden in de fashionbranche, maar ook daarbuiten. Denk aan algemene (management) functies in marketing, e-commerce, supply chain, communicatie of commerciële functies in andere branches waar de emotie en beleving van het product een belangrijke rol spelen. De doorstroom naar werk is hoog; 98% van de afgestudeerden heeft binnen anderhalf jaar een vaste baan op hbo-niveau.