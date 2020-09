Mindful mode met een neo-heritage gevoel: VERO MODA nodigt je deze herfst uit voor 'The Great Escape'

Deze herfst nodigt VERO MODA je uit voor een Great Escape naar het serene Deense platteland. De collectie is dan ook een perfecte mix tussen urban en casual, klassiek en modern, zachte knits en een meer functionele stijl: perfect om in te pauzeren, diep adem te halen en te genieten van een nieuw seizoen. Het is weer tijd voor een seizoenswisseling – de herfst brengt een frisse bries en een gevoel van vrijheid met zich mee. VERO MODA’s najaarscollectie ‘The Great Escape’ belichaamt dit gevoel met veelzijdige items met een neo-heritage uitstraling. Doordachte details als vouwen, ruches en plooien vieren de diversiteit van het vrouwelijke lichaam. Warme gouden en bruine tinten dompelen je onder in de rijkdom van de herfst en zorgen voor een bescheiden elegantie.

Het is weer tijd voor een seizoenswisseling – de herfst brengt een frisse bries en een gevoel van vrijheid met zich mee. VERO MODA’s najaarscollectie ‘The Great Escape’ belichaamt dit gevoel met veelzijdige items met een neo-heritage uitstraling. Doordachte details als vouwen, ruches en plooien vieren de diversiteit van het vrouwelijke lichaam. Warme gouden en bruine tinten dompelen je onder in de rijkdom van de herfst en zorgen voor een bescheiden elegantie.

COCOONEN IN TEDDY OF FAUX-FUR

Met outerwear maak je dit seizoen een echt statement. Kies bijvoorbeeld voor een lange mantel met rechte snit. Dit tijdloze model zien we dit seizoen in een rijke bruine uitvoering, ideaal om te combineren met witte sneakers voor een coole edge. Maar ook de overhemdjas is een favoriet dit najaar: de grote zakken en zachte stof geven elke outfit een functionele look. Cocoonen doe je niet alleen op de bank, maar ook in je jas: de faux-fur mantel in diepbruine tint leent zich hier perfect voor. Maar ook de teddy jas, met dubbele knopen en in een crème uitvoering, voelt als een warme knuffel op koude dagen.

NATUURLIJK PALET MET POP OF COLOR

Geen herfst is compleet zonder knitwear; VERO MODA geeft er dit seizoen graag een verrassende draai aan. Zo kreeg de Fair Isle knit – een iconische winterfavoriet – een o-neck en combineert het trendy natuurlijke tinten. Ook terug is de sweater dress: een beige, knielange jurk met een grove, hoge kraag, die je over je geliefde jeans kunt dragen of in combinatie met laarzen. Het dominante kleurenpalet van beige, wit en crème wordt doorbroken door een citrusgele trui met subtiel gestructureerde schouders en een subtiel langere snit. Ook een fuchsia trui met volumineuze mouwen en een klassieke ronde kraag brengt kleur in de winterse donkerte. Ben jij klaar voor The Great Escape?

OVER VERO MODA