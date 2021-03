Mini-me and me van Gioseppo

Samen stappen in stijl. En nog comfortabel ook!

Samen is alles dubbel zo leuk. Samen met je mini-me flaneren met sjieke sandalen. Gioseppo heeft voor SS21 een kleurrijke collectie sandalen for women and kids met dierlijke prints, vrolijke motieven en glanseffecten die je outfit een extra touch of glamour geven. Een flinke dosis retro, glanseffecten en dierenprint maken deze zomer extra opwindend.

En omdat de kidscollectie een perfecte weerspiegeling is van de damescollectie kun je er matchend met je mini-me op uit. Bovendien zijn de modieuze sandalen van Gioseppo supercomfortabel dankzij de gewatteerde binnenzolen. Hierdoor kunnen zelfs de allerkleinsten blijven rondstappen zonder zere voeten te krijgen.

Double your fun this Summer of zoals Gioseppo's motto klinkt: Have a nice day!

VoorMe:

VoorMini's:

De collectie van Gioseppo is zowel online als in de winkels verkrijgbaar. Verkoopprijzen zijn vanaf € 39,95 t/m € 89,95 en in de bestandsnamen vermeldt.

Gioseppo: Have a nice day

Gioseppo is een Spaans merk, opgericht door de familie Navarro in 1991. Het lifestylemerk kan worden samengevat in vier woorden: ‘Have a nice day’. Gioseppo biedt originele en vernieuwende collecties ideaal voor dagelijks gebruik. Schoenen, sneakers en sandalen vol rijke details, waarbij het ontwerp en de kwaliteit een toevoeging is aan de garderobe van iedere vrouw. Sinds 2020 is de damescollectie van het Spaanse merk ook verkrijgbaar in de Benelux, in 2021 is daar de Kids collectie aan toegevoegd door Antar Shoe.

Certificering

Sinds 2001 heeft Gioseppo een gecertificeerd fabricagecontrolesysteem voor alle producten. Tevens heeft het merk een uitgebreid kwaliteits-en milieumanagement en voldoet het aan de Europese wetgeving voor optimalisatie van beschikbare middelen door alle medewerkers en partners van Gioseppo.