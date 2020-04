Modetrends in crisistijd

De mode van de crisisjaren ´20 van de vorige eeuw associëren we nu vooral met vernieuwing, het breken van rigide trends en het verwerken van nieuwe technologieën. We zien nu ook al de eerste tekenen van een nieuwe benadering van (schoen)mode ontstaan.

Terug naar lokaal, duurzaam en eerlijk

De signalen voor een meer lokale, duurzame economie zijn niet nieuw. Maar in een opeens haarscherp wereldbeeld van anonieme multinationals, werkend onder twijfelachtige milieu- en arbeidsomstandigheden, komt dit in een stroomversnelling.

We zien nu steeds meer mensen die bewust kiezen voor plaatselijke ondernemers en lokale, Europese producten. Als steunbetuiging, maar ook vanuit het besef dat de beste kwaliteit vaak in de eigen achtertuin ligt.

Geef bruin leren brogues of suède gespschoenen een extra nonchalance mee door ze sokloos, of met verborgen sok, te dragen.

Onze kwaliteitsmerken worden geproduceerd in Europa, zoals Crockett and Jones, Magnanni en Van Bommel.

Corona casual chic

Een tweede belangrijke trend overviel ons meer onverwacht. De technologie voor thuiswerken was er natuurlijk allang. Maar onze (bedrijfs)cultuur sloot nog niet daarop aan. Met de corona crisis zitten we opeens massaal thuis: video vergaderen, conference calls tijdens een blokje om, ons werk- en privéleven ziet er heel anders uit. En waar het eerst leek of een joggingpak en verwassen witte sokken het nieuwe werktenue zouden worden, zijn de meeste thuiswerkers daar wel weer op teruggekomen.

De absolute thuiswerk-winnaar is de loafer. Net zo comfortabel als een sneaker, maar dan ook nog makkelijker snel aan en uit te schieten. Perfect in en om het huis. En met een uitstraling waar je u tegen zegt!

Daarnaast hebben we ook sandalen en sneakers in onze collectie waar je moeiteloos de meeting mee inwandelt. Zoals de witte sneakers van Santoni, op en top stijlvol, maar ook comfortabel genoeg voor een spontane walking lunch.

Als we terugkijken op de jaren ’20, dan zie je dat toen de ‘deconstructed’ mode in opkomst kwam, lossere lijnen, letterlijk een einde aan het keurslijf. Dat zien we nu in quarantainetijd, met ongetwijfeld gevolgen voor hoe we straks weer “het nieuwe normaal” ingaan. Want nu de grenzen thuis-kantoor blijvend zijn opgerekt, zal onze kijk op zakelijke kleding volgen.

Sandalen van ons huismerk zijn een extra luchtige casual chic optie.

Meer gekleed, met de stijlvolle instappers van Santoni of nog iets zakelijker: Crockett and Jones.

Witte sneakers doen het ook heel goed op de nieuwe grens tussen zakelijk en casual.

Deze trends tezamen geven ons een indicatie voor een toekomst, waarin we ons afkeren van wegwerp-mode. Ons meer bewust zijn van waar het werkelijk om draait, kwaliteit zoeken en mode die bij onze veranderde wereld past. En waar we hopelijk op terugkijken als vernieuwend, baanbrekend en net zo bepalend als de vorige jaren ’20!

L’Atelier Tailoring

De schoenen vindt u natuurlijk in onze collectie. De herenmode komt van l’Atelier Tailoring uit Amsterdam. Zij stellen dat Tailoring een stuk minder stijf en braaf kan. Breaking boundaries of traditional tailoring is hun visie. Uiteraard kun je terecht voor een mooi maatpak, maar vergeet de essentials zoals een los jasje of broek niet. Zij helpen je met de juiste items voor zowel zakelijk als vrije tijd. Het mooiste is dat je alles zelf samenstelt: van stof tot aan details en pasvorm. Met recht een kleermaker voor de moderne generatie.