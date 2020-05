Mondmaskers GOLDFIN SwimShorts - donaties

Toen in de afgelopen weken de ons omringende landen een-voor-een mondkapjes verplicht gingen stellen en de mondiale strijd om medische mondkapjes in alle hevigheid losbarstte, was het voor ons heel duidelijk; er zijn en komen te weinig mondmaskers voor iedereen en hier moeten we als ondernemers actie op ondernemen.

Twee weken geleden werd bekend gemaakt dat KLM haar reizigers vanaf de leeftijd van 8 jaar per direct verplicht aan boord een mondmasker te dragen.

En met ingang van 1 juni aanstaande is ook in het OV het dragen ervan voorgeschreven.

Als oprichters van het luxe zwemshorts label Goldfin startten wij vorige week een actie zodat ook de Nederlander straks weer veilig aan het werk en over straat kan. En waardoor wij in Nederland iets kunnen bijdragen in deze wereldwijde crisis die ons allen raakt.

We besloten onze zogenoemde ‘deadstock’ stoffen van onze SS20 zwemshorts collectie vanuit Portugal te laten komen en in samenwerking met Het Naaiatelier in Breda (een sociale onderneming die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen geeft op stapsgewijze herintroductie) stijlvolle, wasbare, niet-medische mondkapjes te produceren. Goldfin ondersteunt hiermee deze Bredase sociale onderneming.

Bij aanschaf van zwemshorts via de webshop van Goldfin ontvangt iedere klant een gratis mondmasker. Daarnaast doneert Goldfin voor alle mondmaskers die zij verkoopt evenveel aan organisaties die de niet-medische kapjes goed kunnen gebruiken om zo weer veilig aan het werk te kunnen. Denk aan het onderwijzend personeel op een lokale basisschool, mantelzorgers. We hebben reeds gedoneerd aan scholen in Breda. Verder zijn we in contact met oncologische centra om hun patiënten te voorzien van de nodige mondmaskers.

De mondmaskers zijn in eerste instantie verkrijgbaar in de kleur Desert Sage (zie foto). Matching met de Desert Sage zwemshorts. Voorzien van elastieken achter de oren om deze comfortabel op zijn plek te houden. Wasbaar op 90 graden. Keer op keer herbruikbaar. Duurzaam, stijlvol en handgemaakt. Sneldrogend. Nét als onze zwemshorts.

Koop een set voor 20€ en doneer daarmee jouw stijlvolle en duurzame mondmaskers via de Goldfin webshop.

Verkrijgbaar in de maten L (man) en M (vrouw/tiener)