Monki - Collectie voor speciale gelegenheden

Monki - Co...

Een collectie voor speciale gelegenheden

TUT JE NOG EENS OP!

In april lanceert Monki een nieuwe collectie voor feestelijke gelegenheden met als inspiratie de bruisende kleuren van de lente. Naast biologisch katoen en geborduurde accenten spelen bonte bloemenprints in felroze een belangrijke rol. Elk kledingstuk zal je aanmoedigen om een look te creëren die jouw eigen unieke stijl toont. Wat je plannen ook zijn deze lente, tut je op, gewoon voor jezelf.

De blikvangers van deze collectie zijn de aansluitende broek en chique blazer, losse jurken van netstof en aansluitende crop tops die je als laagjes kan dragen. Maak de look af met sandalen en een minihandtas in zacht vegan leder.

De collectie is vanaf begin april beschikbaar online.