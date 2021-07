My Little Pony x Monki - Nostalgie troef met Monki’s eerste gelicentieerde modedrop

Eind augustus lanceert Monki een capsulecollectie geïnspireerd op My Little Pony.

De pastelblauwe en -roze tinten passen perfect bij de My Little Pony graphics en de collectie bestaat uit blikvangers zoals een iconische top in gaasstof met lange mouwen en een bijpassend broekje, acid-wash skatejeans en tie-dye graphic T-shirts met slogans. Laten we ook de prachtige accessoires niet vergeten! Riemen, petten en sleutelhangers - elk stuk zal jou en iedereen om je heen inspireren.

“We wilden een collectie ontwerpen die meteen een nostalgisch gevoel opwekt, maar ook inspireert en vrolijk maakt. Een beetje zoals wanneer je leuke herinneringen ophaalt met vrienden. Daarom vonden we de kleurrijke en speelse branding van My Little Pony een perfecte match!". - Head of Design Caroline Carlryd De capsulecollectie is vanaf eind augustus 2021 online beschikbaar.