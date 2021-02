Myrna By NED FW21: Hallo winter 2021!

Wat zullen we allen blij zijn als we straks weer in vrijheid kunnen leven. Heerlijk weer naar restaurants, feestjes thuis of bij vrienden, weer lange weekends weg of even eropuit tijdens een midweek.. en wellicht ook weer naar kantoor en zakelijke bijeenkomsten bijwonen…

Toch zullen, denk ik, de ervaringen van het afgelopen jaar van invloed zijn op ons kleedgedrag van de winter 2021 en juist daarom is Myrna by NED een blijvertje, want we bewegen mee met de wensen van uw klanten.

Was Myrna by NED altijd al vooruitstrevend als het ging om comfortabele outfits waarin je op subtiele wijze toch opviel vanwege de unieke prints en de flatterende pasvormen, met deze collectie omarmen we ook de kleedmomenten voor de uren waarin we ons niet zo formeel hoeven te kleden.

Dus zonder het oude concept van hele sets in eenzelfde print (aangevuld met bijpassende uni’s) opzij te zetten voldoet het merk nu ook aan die nieuwe eisen van fashionable comfort outfits.

Hiervoor wordt o.a. gebrushed dubbeldoek gebruikt dat heerlijk zit; onder andere uitgevoerd in dezelfde prints als de iets formelere lijn geeft het de mogelijkheid alles met elkaar te combineren.

Vestjassen, vesten, truien, home-jacks en broeken met ritsen en koordjes zijn de nieuwkomers.

De basiskleuren dark blue, green en black worden geaccentueerd met gold, ginger, stone en purple.

Alle kleuren van de uni’s zijn afgestemd op de prints.

De nieuwe collectie is door deze toevoegingen stoer en vrouwelijk tegelijk geworden.

Hoe het ook wordt gecombineerd door de draagster: MODIEUS, EIGENZINNIG EN STIJLVOL zullen de eerste indrukken zijn.

Met deze nieuwe collectie van Myrna by NED geef je de klant een oneindige mogelijkheid om te combineren en kan zij steeds iets erbij kopen waarvan ze zeker weet dat het klopt qua kleur.