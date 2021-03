Nederlands modemerk JOSH V viert tienjarig bestaan met tiendaags festijn en limited edition collectie

Amsterdam, 16 maart 2021 – Het Nederlandse fashion- en lifestyle-label JOSH V bestaat vanaf volgende week tien jaar. Tien dagen lang – van 22 tot en met 31 maart 2021 – is het één groot festijn met speciale winacties en kortingen, on- en offline acties, waaronder een Instagram Live Sessie. Ook zal CEO en modeontwerpster Josh Veldhuizen in dit jubileumjaar haar business story vertellen in de masterclass ‘Van modemeisje met een missie tot succesvol CEO van een mode-imperium’. Het tiendaagse festijn wordt afgetrapt met de lancering van de limited edition JOSH V 10 YEARS collectie. Deze collectie is verkrijgbaar via de webshop JOSHV.com en de lokale JOSH V Partner Stores.

Modemeisje met een missie

In 2011 werd het merk JOSH V opgericht door de Amsterdamse modeontwerpster Josh Veldhuizen en kreeg een vliegende start middels haar eigen reality tv-programma Modemeisjes met een missie op RTL5. Dankzij een sterke data driven-strategie, goed doordachte crossmediale marketingcampagnes, een hoog serviceniveau en de toepassing van vooruitstrevende technologieën is JOSH V inmiddels uitgegroeid tot een succesvol fashion brand. De missie van JOSH V is ‘making all women look and feel spectacular’, waarbij de pijlers body positivity, diversiteit, inclusiviteit en duurzaamheid centraal staan. De hoogwaardige collecties zijn zowel online verkrijgbaar via 400 Partner Stores in negen verschillende Europese landen.

Toekomstvisie

De afgelopen jaren heeft JOSH V zich gericht op het vernieuwen en uitbreiden van haar collecties, waarbij de kwaliteit, en een volwassen vertaalslag ervan, vooropstonden. De diversiteit van de collecties, zowel in aangeboden maten (van XS tot en met 2XL) als op productniveau (aanvullende accessoires-, schoenen én tassenlijn), spreken dan ook een alsmaar bredere doelgroep aan. Ook de komende jaren blijft het bedrijf verder opschalen en uitbreiden. Zo voegde het merk eind 2020 luxueuze woonaccessoires toe aan het assortiment op de webshop. In de toekomst zal JOSH V zich verder ontwikkelen tot volledig allround lifestylemerk en marketplace met uiteenlopende productgroepen. Daarnaast staan nieuwe collectielijnen op de planning, waaronder home-, active-, en sleepwear. Ook op het gebied van duurzaamheid blijft JOSH V stappen maken, ondere andere met de toevoeging van CONSCIOUS items. De lancering van deze duurzamer geproduceerde artikelen zal later dit jaar plaatsvinden.

Josh Veldhuizen, CEO en modeontwerpster bij JOSH V: ‘De afgelopen tien jaar is JOSH V van start-up doorgegroeid naar een scale-up. De komende tien jaar wil ik met JOSH V uitgroeien tot een gerenommeerd, allround lifestylemerk binnen Nederland én internationaal verder uitbreiden. Het doel is om over tien jaar met JOSH V in 25 verschillende landen in de winkels te liggen – mits het op een duurzame manier kan gebeuren, waarbij de kwaliteit van onze collecties gewaarborgd blijft. Mijn ambitie met JOSH V is namelijk niet om de grootste te zijn, maar om de beste te zijn.’

Limited edition collectie JOSH V 10 YEARS

Ter ere van het tienjarige bestaan lanceert het merk op 22 maart de limited edition 10 YEARS collectie. Deze collectie bestaat uit vier speciale anniversary items: het TEDDY T-shirt (€ 29,99, off-white), de LEVIE bag (€ 19,99), de ALLENA bracelets (€ 29,99) en de MACIE bangle (€ 49,99, goud- en zilverkleurig).

Wie jarig is trakteert

Tijdens het tiendaagse festijn staat elke dag een ‘Look of the day’ in de spotlight die consumenten die dag kunnen shoppen met 10% korting. Ook zijn er grootse winacties opgezet met partner brands, waaronder Klarna, The Hoxton, Pols Potten, en influencers als Foodie-ness en Jessie Jazz Vuijk. Op 22 maart is Josh Veldhuizen er voor de ‘modemeisjes in spe’ tijdens een Instagram Live Sessie. In dit vrij toegankelijke interview met fashion redacteur Anke de Jong zal Josh haar business tips & tricks prijsgeven en beantwoordt ze vragen van kijkers. Later dit jaar zal Josh in een besloten masterclass verder de diepte ingaan op het business-onderwerp. Voor deze masterclass zijn tickets te winnen tijdens het jubileum en tickets zullen binnenkort te koop zijn via JOSH V.com.

De JOSH V 10 YEARS collectie is verkrijgbaar vanaf 22 maart via JOSHV.com en de lokale partner stores.

Over JOSH V

Het Nederlandse fashion- en lifestylelabel JOSH V is in 2011 opgericht door de Amsterdamse mode-onderneemster Josh Veldhuizen. Het merk staat bekend om haar stijlvolle en elegante collecties, die wereldwijd vrouwenharten sneller doen kloppen. JOSH V creëert toegankelijke en tegelijkertijd luxueuze, ready-to-wear collecties, die thuishoren in de garderobe van iedere zelfbewuste vrouw die graag stijlvol voor de dag wil komen. Momenteel is JOSH V verkrijgbaar via 400 partner stores in negen Europese landen, waaronder België, Duitsland, Polen en Portugal. De aandacht is gericht op verdere uitbreiding in Europa en daarbuiten. Daarnaast worden alle collecties online wereldwijd aangeboden via de officiële webshop.