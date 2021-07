Neeve SS22 collection

Het Nederlandse basics modelabel Neeve lanceert in juli 2022 haar derde zomercollectie bestaande uit een selectie hoogwaardige items. De 16 stijlen uit de nieuwe collectie vormen de basis voor een vereenvoudigde en tijdloze garderobe.

De zomercollectie bevat essentiële en verfijnde kledingstukken met een perfecte pasvorm zoals een jasje en jurk van twill materiaal in zand en zwart, een overhemd en sleeveless blouse van 100% biologisch poplin katoen in crispy white en verschillende tops in zachte zomerse kleuren zoals apricot, green wave, sky blue en vintage pink beschikbaar in 100% linnen of biologisch katoen. Daarnaast een selectie van items in een ribstof (Tencel/Lenzing 67% met biologisch katoen 33%) zoals een longsleeve en sleeveless t-shirt. Alle 16 stijlen zijn beschikbaar in beperkte hoeveelheden met prijzen variërend van €70 - €215.

Het label is gericht op het creëren van een garderobe van iconische seizoenloze stijlen gemaakt van duurzame kwaliteitsproducten, met zo min mogelijk impact op het milieu. Items uit de nieuwe collectie worden gemixt met items uit voorgaande collecties. Om zo te laten zien dat je niet elk seizoen een compleet nieuwe garderobe aan hoeft te schaffen, je kan het ook stylen met wat je al hebt. Om de overtuiging van Neeve te benadrukken dat mode niet snel of seizoensgebonden hoeft te zijn.

De Neeve zomercampagne is een ode aan de natuur: het licht van de zon, het blauw van de lucht, beweging en kracht maar ook vrouwelijke energie en een tijdloze blik op mode. Geschoten door de Nederlandse fotograaf Paul Bellaart.

De betekenis van Neeve is stralend, Neeve wil een actieve bijdrage leveren aan een stralende toekomst. Daarom staat duurzaamheid centraal voor het merk. Alle kledingstukken worden zo duurzaam mogelijk vervaardigd en voldoen aan de hoogste normen (GOTS-certificering). Er wordt enkel gebruik gemaakt van premium biologisch katoen zonder chemische toevoegingen. Met de ontwerpstudio in Amsterdam en de productie in Portugal kunnen ontwerpers en oprichters Heleen en Nadine in de buurt van hun partners werken, met wie ze elke collectie blijven verkennen en verbeteren op het gebied van mode en duurzaamheid.

Neeve werd in 2019 opgericht door de twee vriendinnen Heleen Spruijt en Nadine Bronwasser. Nadine is al meer dan twee decennia werkzaam in de mode-industrie en Heleen heeft een creatieve achtergrond in televisie. Ze delen een liefde voor reizen, kunst, muziek en mode.

“We zijn met Neeve gestart omdat we allebei een selectie aan essentiële stukken in onze kledingkast misten. Elke ochtend waren we altijd druk bezig met het beslissen wat we aan zouden trekken. Onze partners daarentegen gooien in een oogwenk een shirt aan en waren klaar om te gaan. We wilden hetzelfde voor ons, en voor elke andere modebewuste vrouw die constant onderweg is: een basic die je de hele dag kunt dragen, elke dag. Maar niet zomaar een doorsnee basic. Iets speciaals."

“If you love your basics the rest is extra”.