Netherlands duurzaam schoenenmerk GREYDER L A B lanceert “future of footwear fashion”

's-HERTOGENBOSCH - Twee jaar geleden werd het schoenenmerk GREYDER L A B opgericht om de wereld een beetje beter te maken met een product dat bijna iedereen elke dag gebruikt: schoenen. Nu lanceren ze hun funky schoenencollectie, gemaakt van koffieresten, suikerriet, plastic flessen uit de Middellandse Zee, gerecycled katoen, autobanden en Leather Working Group leer in 22 landen.

The world is changing, let's change the world! - Because #WECARE. Met deze filosofie doet het merk GREYDER L A B veel meer dan alleen het maken van toffe, betaalbare schoenen die duurzaam zijn. Hun Forest Fund zal dit voorjaar 10.000 bomen planten. En schoenen overgebleven uit collecties, net zo goed en mooi als schoenen in de winkel maar die normaal gesproken als afval worden weggegooid, worden aan vluchtelingen gegeven die gevlucht zijn voor de burgeroorlog in Eritrea.

"Het tijdperk van simpelweg schoenen verkopen is voorbij. In deze onzekere en gepolariseerde wereld zijn mensen op zoek naar betekenis, verbinding en warmte. Zorgen voor elkaar en onze natuurlijke leefomgeving, is de enige manier, ook kijkend naar mijn eigen kinderen," zegt Creative Director Rob Willems. ''So, forget the one that walks on water, be the one that walks on coffee.'' - Greyder Lab

#WECARE