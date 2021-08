New arrivals. Belgisch talent Charlotte Beaude dicteert flamboyante zomer

Gedurende het afgelopen jaar was het chique accessoire wellicht het meest genegeerde object in onze kleerkast - in tijden van corona primeerde immers het louter functionele tijdens onze dun gezaaide uitjes. Met de blik gericht op een vrijgevochten, exuberante zomer - en de optimistische roaring twenties die daarmee ingezet worden - verkondigt de jonge Belgische ontwerpster Charlotte Beaude de terugkeer van ravissante, luxueus vervaardigde handtassen, foulards en riemen als fashionable statement pieces. Zij het voor een post-covid soirée of de terugkeer naar het kantoor: Beaudes chique sidekicks slaan een balans tussen comfort, functionaliteit en een ravissante uitstraling voor zij die gezien willen worden in de post-pandemische wereld.

Beaudes label is het resultaat van twee jaar hard werken in het geniep: na haar uren als interieurontwerpster wijdde Charlotte Beaude zich aan de vormgeving van haar verfijnde collectie, met een vastberadenheid om haar kennis van architecturale en decoratieve esthetiek te kanaliseren naar sjaals en handtassen. Ze onderwees zich in het vakmanschap achter hoogwaardige maroquinerie en product development, tot ze de materie in de puntjes beheerste. Bekijk een van Beaudes creaties met een aandachtig oog en je beseft dat je het geesteskind aanschouwt van iemand die als geen ander de finesses beheerst van de perfectionistische architectuur en detaillistische esthetiek van weleer. Het fluïde, geometrische lijnenspel van het logo roept haast de hoogdagen van de art déco op - een stroming die karaktervolle gebouwen en interieurs naliet die Beaudes eigen Brussel nog steeds van een charismatische glans voorzien.

Foto door Uyen Saint-Tran

Ook de vrouwen uit Beaudes familiestamboom speelden een bepalende rol in het creatieproces, met name: Carine, haar moeder; Louise, haar grootmoeder langs vaders kant; Mathilde, haar grootmoeder langs moeders kant; en Germaine, haar overgrootmoeder. Stuk voor stuk waren het dames die Beaude betoverden als kind met hun pico bello maar eigenzinnig voorkomen - denk aan intens rood gestifte lippen, een elegante hoed en een brede glimlach. De indruk die ze op haar achterlieten, zij het steevast wars van de heersende codes, inspireerde Beaude om sjaals en tassen te ontwerpen die het type vrouwelijke verfijning uitstralen die in de vorige eeuw en vogue was in hogere kringen.

Foto door Uyen Saint-Tran

Als metgezel voor het trio handtassen waarmee Charlotte Beaude eerder dit jaar debuteerde, presenteert ze vandaag een nieuwe, vierde handtas. De Carine - een hommage aan Beaudes moeder - is een solide handtas die een discrete doch rebelse trots uitstraalt. Het model heeft een verstelbare draagriem, een voorklep voorzien van een metalen gesp met Beaudes logo prominent in het midden, en een subtiele achterflap. Zoals we mogen verwachten van Beaudes handtassen is de Carine vervaardigd van kwalitatief Europees leder en voorzien van een hoogwaardige, nauwgezette afwerking in het Franse atelier waar Beaude mee samenwerkt.

Foto door Uyen Saint-Tran

Haar modernistisch-geïnspireerde foulards in Italiaanse zijde en katoen, geproduceerd met een hoge graad van savoir-faire in een Frans atelier, kan je naargelang de grootte inzetten als zomerkleedje, topje, sluier of als sieraccent om de hals of de pols. Ook al kan je ze kameleongewijs stylen op verschillende manieren, de luxueuze grand chic die ze uitstralen is een constante.

Foto door Uyen Saint-Tran

De foulards maken indruk dankzij de vloeiende, geometrische motieven die de geest van art déco oproepen. Ze verschijnen in een breed scala aan kleurschakeringen die elk een andere sfeer oproepen, gaande van karaktervol navy over frivool rose tot subtiel beige. Dankzij de diverse afmetingen waarin ze beschikbaar zijn - respectievelijk 140 cm x 180 cm, 140 cm x 140 cm, 85 cm x 85 cm en 40 cm x 40 cm - kunnen ze als nonchalante sluier op het haar, vastgemaakt aan de pols, of met een zwaai om de hals gedragen worden. Bij hoogzomerse temperaturen maak je er een heus statement piece van door hem te dragen als gesofisticeerde jurk.

Foto door Uyen Saint-Tran

Tot slot serveert Charlotte Beaude voor het eerst een reeks kalfsleren riemen, in het donkergroen, navy, nude en bruin. De slanke riemen zijn stuk voor stuk voorzien van een gesp in de vorm van Beaudes herkenbare logo - naargelang het model in blinkend goud, blinkend zilver, brushed goud of brushed zilver - waardoor ze op subtiele wijze je zomeroutfit tot een chique statement verheffen.

Foto door Uyen Saint-Tran

Carine, Blue Black, 1210 euro

Carine, Havana, 1210 euro

Carine, Nude, 1210 euro

Foulard 140 x 180, Côte belge, 235 euro

Foulard 140 x 180, Provence, 235 euro

Foulard 140 x 180, Marrakech, 235 euro

Foulard 140 x 140, Beige, 225 euro

Foulard 140 x 140, Blue Navy, 225 euro

Foulard 85 x 85, Skye Blue, 165 euro

Foulard 40 x 40, Yellow, 65 euro

Foulard 40 x 40, Yellow, 65 euro

Belt, Black & Shiny Gold, 320 euro

Belt, Hunting Green & Shiny Silver, 320 euro

Belt, Nude & Brushed Silver, 320 euro

Belt, Havana & Brushed Gold, 320 euro

O V E R C H A R L O T T E B E A U D E

Charlotte Beaude (1991) is een Belgische ontwerpster van premium leren handtassen en accessoires. In 2018 richtte ze, nadat ze reeds ervaring opdeed als interieurontwerpster, haar eigen label op en begon haar zoektocht naar perfecte creaties die met uitstekende materialen en een hoge graad van nauwkeurige savoir-faire vervaardigd worden. Beaudes streefdoel is om de wereld van luxe en glamour van weleer nieuw leven in te blazen. Hoewel Beaude een getogen Brusselse is, is haar label ook een Europees verhaal: het gebruikte leder komt uit Frankrijk of Italië, en de productie van haar tassen en foulards vindt respectievelijk plaats in Franse en Italiaanse ateliers. Eind 2020 lanceerde ze haar eerste collectie, na 2 jaar lang research en development van een naar haar normen ideale collectie tassen en foulards.

Beaudes belangrijkste inspiratiebronnen zijn de vrouwen uit haar familie, meer bepaald haar beide grootmoeders en overgrootmoeder. In Beaudes ogen belichaamden zij een betoverende, vrouwelijke verfijning die destijds en vogue was in hogere kringen. De drie tassen in haar eerste collectie zijn bij wijze van homage vernoemd naar deze drie vrouwen. Daarnaast duikt ook de invloed van Beaudes ervaring met architectuur en interieurontwerp op in haar werk: het vloeiende geometrische lijnenspel en de elegante functionaliteit van haar producten verraden het getrainde architecturale en decoratieve oog van de ontwerpster.