Nieuwe Cast Iron Store - Mall of the Netherlands

De eerste officiële Cast Iron store is geopend in de Westfield Mall of the Netherlands te Leidschendam. Met 280 winkels en een oppervlakte van 117.000 m2 is de Westfield Mall of the Netherlands het grootste overdekte shopping centrum van Nederland en een unieke shopping experience. De perfecte setting voor de eerste officiële store van premium denim en lifestyle brand Cast Iron.

Cast Iron

Cast Iron is een casual lifestyle premium denim kledingmerk met een moderne dressed up twist. Iets wat je direct terugziet in het gebruik van materialen, de manier van ontwerpen en het toepassen van onderscheidende, unieke details. Cast Iron is stoer, mannelijk en heeft een rebelse kant, waar elke man zich in kan herkennen.