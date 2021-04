Nieuwe PME Legend Store - Mall of the Netherlands

Een nieuwe PME Legend store zijn deuren geopend in de Westfield Mall of the Netherlands te Leidschendam. Met 280 winkels en een oppervlakte van 117.000 m2 is de Westfield Mall of the Netherlands het grootste overdekte shopping centrum van Nederland en een unieke shopping experience. De perfecte plek voor de 2e PME Legend store in Nederland.

PME Legend

Geïnspireerd op de authentieke kleding van piloten uit vervlogen tijden, combineert PME Legend een nostalgische, functionele stijl met een hedendaagse look en feel. Mooie, hoogwaardige items met een perfecte balans tussen stijl, comfort en functionaliteit. Het merk presenteert complete collecties, met alles van leren jassen tot shirts, truien, jeans en cargo pants. Met een diepe buiging naar de rijke cargo heritage van PME Legend vertelt ieder item een uniek verhaal.

