Nieuwe winter collectie Riffle

Persbericht Riffle

Corona of niet – life goes on. Niet altijd hoe we het idealiter zouden willen maar het is wat het is en we maken er het beste van. Vooruitkijken is lastig maar toch doen we dat. Na regen komt zonneschijn alhoewel de wolken nog best even kunnen blijven hangen.

Maar als die zon dan doorbreekt, dan zijn we er. Met een mooie nieuwe collectie, AW20.

De vierde collectie van Riffle alweer! Het merk Riffle staat voor rimpeling, ritseling, natuurlijk, verantwoord, dromerig, lieflijk, ondeugend en zeker ook eigenwijs. En misschien voegen we daar aan toe: volhardend.

Bij Riffle proberen we die ene rimpeling te zijn, net even anders, een beetje eigenwijs. Zo zijn er grapjes verwerkt in bijna alle producten. Een leuk logo, embroidery, gek printje of knoopje. In de wintercollectie is dit terug te vinden in mooie stofjes, leuke details en afwerkingen.

Uiteraard draagt ook alles van Riffle het GOTS certificaat, wat inhoud dat niet alleen het katoen verantwoord is geteeld maar ook nog eens dat alles in het proces duurzaam en ethisch verantwoord is. Van de handen die het katoen plukken, verven tot de handen die verpakken.