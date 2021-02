Nioulargo FW21 Collectie

Onze eerste collectie is gericht op iconische wollen jassen en accessoires in een sportive - eigentijdse stijl, gebaseerd op nautisch erfgoed voor gepassioneerden van een dergelijke levensstijl.

De merknaam Nioulargo vindt zijn oorsprong in de ondiepte voor de stranden van Saint Tropez. Een inspanning tussen twee jachteigenaren resulteerde in een zeilregatta van de stranden van Pampelonne, naar de Nioulargo ondiepte en terug. Deze wedstrijd resulteerde in een jaarlijks gehouden evenement van internationale zeilers. De sfeer is sportief, eclectisch en inspirerend. Zoveel dat wij besloten hebben om ons merk te noemen naar deze gerenommeerde ondiepten en zeilwedstrijd.

De eerste collectie is ontworpen voor mannen, er zijn drie stijlen van jassen in wol ontwikkeld. De jassen zijn na productie geverfd, hetgeen de kleur een speciaal effect geeft. De jassen zijn vervaardigd in Italië. Iedere jas wordt geleverd met een uitneembare binnenjas gemaakt van teddy katoen.

Naast de jassen hebben we een lijn accessoires gemaakt van 100% merino wol. De sjaal, muts en handschoenen komen in vier kleuren en combineren goed met de jassen.

Wij zijn begonnen aan deze reis, willen er veel plezier aan beleven en vooral onze klanten laten genieten van de kleding en accessoires die wij bieden. Er zit nog veel meer aan te komen in de nabije toekomst.