Noah & Sisi Spring Summer 2021

Het Belgische merk Noah & Sisi lanceerde onlangs haar nieuwe lente/zomer collectie. Noah & Sisi is gespecialiseerd in accessoires voor kinderen gemaakt met zachte materialen en in smaakvolle kleuren. Noah & Sisi heeft een uitgebreid gamma aan accessoires: van haarbandjes voor meisjes tot vlinderdasjes voor jongens, zo kunnen broer en zus hun strikjes op elkaar afstemmen. De grote vaste collectie van Noah & Sisi wordt met kleinere seizoenscollecties aangevuld.

Ook in de lente- en zomercollectie van dit jaar komen een aantal klassiekers terug uit de vaste collectie. Dit voorjaar laten de kleuren hemelblauw, olijfgroen, framboos, crème en dusty rose je wegdromen van een vakantie aan zee met eindeloze strandwandelingen en achteraf genieten van de zon in de duinen met een fris frambozenijsje. Ook in de setjes voeren de kleurencombinaties beach, dunes en raspberry de boventoon.

Beach: de kleuren hemelblauw, crème, lichtgeel en goud. Een frisse kleurencombinatie, ideaal te combineren met lichte jeans.

Dunes: de kleuren dusty rose, olijfgroen, créme en champagne.

Raspberry: de kleuren roest, framboos, zalmroze en perzik

Amy strikjes

Voor de zomercollectie is er een nieuw kleurencombinatie van zowel Amy haarbandjes als speldjes, deze keer als een setje van 4 stuks. Net als bij de andere items, kan er ook hier “getwind” worden met grote of kleine zus.

Over Noah & Sisi

Noah & Sisi is in 2019 opgericht door Karima El Moussaoui. Omdat haar kinderen de inspiratie vormden voor het starten van de webshop, vernoemde ze die naar hen: Noah (Nouh) en Sisi (Asiyah). “Toen mijn dochtertje Asiyah werd geboren, had ze nog niet zo veel haar. Ik was op zoek naar mooie, fijne haarspeldjes en zachte haarbandjes die je vanaf de geboorte kan gebruiken”, vertelt ze. Dat bleek echter nog lastig te vinden, want de meeste haaraccessoires waren óf te groot, of hadden hele felle kleuren. Zo kwam ik op het idee om die zelf te gaan aanbieden.” Comfortabele haaraccessoires, geschikt voor de allerkleinsten. Toen ze het idee aan haar destijds driejarige zoontje Nouh vertelde, zei hij: “Ja maar mama, ik wil ook strikjes!” Daarop breidde ze collectie uit met bijpassende vlinderstrikjes voor jongens. Met de accessoires van Noah & Sisi in dit zachte kleurenpalet zijn je kids helemaal klaar voor de zomer!