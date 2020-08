Nu nog hoger: de Dr. Martens plateaucollectie breidt uit

Amsterdam, 25 augustus 2020 - Dr. Martens breidt de plateaucollectie uit met de Quad Retro Sinclair en Quad Retro Max. Versterking voor de Jadon en Molly, de bekende plateaumodellen met zool van 4cm. De Quad Retro Max bestaat uit vier nieuwe variaties op de Sinclair én Jadon, en biedt de hoogste plateauboots van Dr. Martens tot nu toe – met zolen van wel 5,6cm hoogte.

De plateaucollectie begon in 2019 met de Jadon, een stoere variant van de 1460 Original boots op een plateauzool van 4cm. Met de komst van de Sinclair boot werd dit populaire model voorzien van een junglerits en leren neusstuk. Voor het herfst- en winterseizoen van 2020 wordt de Sinclair in twee nieuwe, opvallende leersoorten uitgebracht: zacht wit Aunt Sally-leer en zwart lakleer met krokodillenreliëf. Het bovenwerk van deze boots staat op een Quad luchtkussen plateauzool en de kenmerkende gele stiksels, en is voorzien van een uitneembare ritssluiting. Beide zijn voorzien van de herkenbare Dr. Martens hiellus, waarmee je de Doc’s vanaf een afstand meteen onderscheidt.

Deze nieuwe Quad Retro modellen zijn vanaf heden verkrijgbaar in de Dr. Martens winkels en via de webshop.

Naarmate de collecties groeien, gaat Dr. Martens steeds verder de hoogte in. Na de introductie van de eerdere Quad Retro Max dit lente- en zomerseizoen, worden nu ook andere modellen op deze extra dikke plateauzool van 5,6 cm uitgebracht.

De Sinclair Hi Max is gemaakt van Soft Pisa-leer en dankzij de uitneembare junglerits gemakkelijk aan en uit te trekken. Door de zilveren veterringen zijn geel-zwarte giraffeveters geregen. Ook de nieuwe Jadon Max heeft een nieuwe uitstraling gekregen – in zwart Butterd-leer en donkerrood Oxblood Atlas-leer, oversized veterogen en giraffeveters. Als laatste in het rijtje, en zeker niet de minste, volgt de Jadon Max Rebel: een eigenzinnige evolutie van de Jadon plateauboot met 8 veterogen. Als jongste telg in de familie heeft deze laars het herkenbare Doc’s-DNA meekregen, bewerkt met extra metalen plaatjes en een rits aan de binnenzijde.

Mis deze collectie niet. Vanaf nu verkrijgbaar in de Dr. Martens winkels en via de webshop.

ABOUT DR. MARTENS