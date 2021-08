OBJECT herfst 2021: No rules applied

De herfstcollectie van OBJECT laat stijlregels voor wat ze zijn. De campagne, genaamd ‘No rules applied’, inspireert je om je eigen individualiteit te tonen. Dankzij uitgesproken layering pieces met opvallende details, is dat makkelijker dan ooit.

Individualiteit staat centraal in de herfstcampagne van OBJECT, die geshoot is in het Deense Mols Bjerge natuurpark. De ruwe, uitgesproken landschappen komen volgens het merk overeen met de kracht die schuilt in zelfexpressie. De kleuren die te zien zijn in de Deense natuur in het najaar – bruin, beige, grijstinten -, komen eveneens terug in de collectie. Daarnaast wordt het natuurthema onderstreept door het vele gebruik van natuurvriendelijke stoffen: meer dan de helft van de collectie bestaat uit duurzame(re) vezels.

Lila powerpak

Het dragen van laagjes, het mixen en matchen van individuele items, is de ideale manier om je eigen stijl uit te drukken. Daarnaast is layering bij uitstek geschikt voor het najaar. De items uit de herfstcollectie van OBJECT zijn uitgesproken genoeg om op zichzelf eyecatchers te zijn, maar veelzijdig genoeg om samen te dragen. Zo is er het zacht lila pak met rechte plooibroek en blazer met subtiel afhangende schouders. Draag ze samen voor een power look of combineer erop los met de andere musthaves.

Ruitjes en jaren 80

Ook het geruite vest in bruintinten met korte mouwen en grove zakken is een multifunctionele toevoeging aan je garderobe. Draag hem open als speels jasje of leg een knoop in de tailleriem voor een jurkjeseffect. Ruitjes keren overigens meermaals terug in de collectie, bijvoorbeeld in de vorm van een lange mantel met ballonmouwen. Of ga voor het rechte jasje met dubbele knopen en aangezette schouders voor een jaren 80 touch.

Leren trenchcoat

Stijlvolle outdoor-opties, die je zelfs als je binnen bent liever niet uittrekt, trekken de aandacht. De pufferjas is ook dit seizoen weer favoriet, maar heeft een upgrade gekregen. Het rechte, enkellange model en de zilvergrijze uitvoering geven je een sportieve, urban uitstraling. Dankzij OBJECT’s focus op comfort en kwaliteit, zie je er niet alleen op je best uit, maar voel je je ook zo. Mag het wat vrouwelijker? De mosgroene leren trenchcoat met opvallende kraag geeft een eigenzinnige spin aan de klassieke katoenen trenchcoat. Of kies voor een romantische look, met de eigele gewatteerde mantel met rozenprint. In OBJECT’s woorden: it’s time to express yourself, no rules apply.

OVER OBJECT

De OBJECT vrouw heeft een authentiek begrip van mode en het leven in het algemeen. Ze stelt outfits samen die niet alleen haar zelfvertrouwen weerspiegelen, maar ook haar creativiteit en nieuwsgierigheid benadrukken. Voor OBJECT is uitstekend design niet alleen relevant - het is ook een manier van storytelling. Met een hoge focus op kwaliteit, ontwerpt OBJECT collecties die vrouwen inspireren met een krachtige en toch vrouwelijke look. OBJECT maakt deel uit van BESTSELLER A/S, met hoofdkantoor in Brande, Denemarken.