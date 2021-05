OCCURE nu ook verkrijgbaar in 100% linen

OCCURE, bekend van haar kwalitatief hoogwaardige en comfortabele luxe basics die zowel onder Private Label als onder het label OCCURE ingekocht kunnen worden, breidt haar assortiment uit met shirts in 100% linnen.

Bij OCCURE staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Niet alleen vanwege de keuze van de productielanden, Italië en Portugal, maar ook vanwege de stoffen die gebruikt worden.

Naast een mooie katoen uit Turkije en een heerlijk zachte Lyocell, heeft OCCURE besloten om een lijn in 100% linnen te gaan aanbieden vanaf medio mei. In eerste instantie betreft het t-shirts korte mouw en ¾ mouw. Er zal een uitbreiding in producten plaatsvinden voor voorjaar/zomer 2022. Dan kunnen ook hemdjes en jurkjes in 100% linnen ingekocht worden.

Waarom kiest OCCURE voor een uitbreiding in materiaal in 100% linnen?

Naast het feit dat linnen qua materiaal, textuur en kwaliteit perfect past in onze tijdloze luxe stijl is linnen ook een duurzaam materiaal met de laagste ecologische voetafdruk in textiel. Hoe langer een kledingstuk meegaat, hoe duurzamer het tenslotte is. Door de taaie structuur van de linnen vezels gaat dit kledingstuk jaren mee. Bijzondere bijkomstigheid is dat het wassen van een linnen kledingstuk het materiaal sterker en soepeler maakt.

Een ander voordeel van het gebruik van 100% linnen is dat het gerecycled kan worden omdat er geen toevoegingen van andere materialen in zit.

Overige voordelen:

Minder landoppervlakte nodig: vlas groeit op arme grond

Minder water nodig: 50% minder tov katoen

Minder transport nodig: vlas wordt voornamelijk in Europa geteeld

Minder energie nodig: productie van linnen heeft een energie verbruik van 8% tov polyester productie

Linnen is naast een duurzaam echter wel een duurder materiaal. Het spinnen van linnen garens is arbeidsintensief en productie in Portugal is prijziger. Het is wel een eerlijke prijs die je betaalt. Hiervoor krijg je een hoogwaardig product terug dat meerdere seizoenen meegaat.

Wil je meer informatie over onze collectie of Private Label, neem dan contact op met Akke of Marjan van MAAK!lifestyle