Off The Pitch Herfst/Winter 2021

De nieuwe FW21 collectie van Off The Pitch is uit. De collectie is unisex, maar de leest en de maatboog is gebaseerd op een mannelijke consument. Off The Pitch is altijd geïnspireerd door street lifestyle-gedreven vrienden die gaan voor een luxueuze look. Wij kijken naar waar de markt naartoe beweegt en geven daar vervolgens onze eigen draai aan, onze sportminnende vrienden in het achterhoofd. Het thema van de collectie is helemaal te gek zijn!

De belangrijkste kleuren voor deze levering zijn wit, zwart, grijs met accentkleuren van groen, bordeaux en reflecterende elementen voor de donkere dagen. De Off The Pitch FW21 collectie wordt uitgeleverd in de periode augustus en september in totaal met 2 leveringen.

“We hebben een mooi kruispunt van sports luxury en street lifestyle gecreëerd. Rijke details bevatten pony hair en een mooie buitenzool die gecreëerd is door Mr Bailey van Concept Kicks. Veel van onze schoenen zijn gemaakt in het schoenenland bij uitstek, Italië, wat natuurlijk staat voor kwaliteit en stijl." zegt Off The Pitch.