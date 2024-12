Ontdek de must-have stijlen van MAGIC Bodyfashion voor het winterseizoen.

De feestdagen staan voor de deur, en dat betekent sprankelende outfits, feestelijke diners en onvergetelijke momenten. Maar hoe maak je een look écht af zonder concessies te doen aan comfort?

MAGIC Bodyfashion biedt dé oplossing: van backless oplossingen tot prachtige shapewear-items. Onze collecties zijn ontworpen om vrouwen zelfverzekerd en comfortabel te laten voelen, elke dag en de hele dag – met een extra vleugje magie tijdens de feestdagen.

De absolute musthave voor de winter

Draag jurken en rokjes de hele winter door met de MAGIC Tights, de perfecte combinatie van stijl en comfort. Deze warme fleece gevoerde panty is voorzien van een hoge taille en creëert de illusie van een transparante panty, waardoor winterse outfits elegant blijven.

De MAGIC Tights biedt meer dan alleen warmte: deze panty is ladderbestendig, biedt medium support en geeft een mooie vorm geeft aan taille en buik. Dankzij het fleecevrije voetgedeelte blijven schoenen comfortabel zitten.

Met de MAGIC Tights blijft het mogelijk om favoriete winterlooks te dragen zonder concessies te doen aan comfort of elegantie – de perfecte aanvulling op elke garderobe.

Deze panty was al verkrijgbaar in de kleur Black en is onlangs uitgebreid met de kleur Sunkissed.

Vernieuwde toevoeging: de MAGIC Legging

Na het succes van de MAGIC Tights is er ook een vernieuwende nieuwe variant: de MAGIC Legging. In tegenstelling tot de MAGIC Tights is de MAGIC Legging volledig voetloos, wat zorgt voor veelzijdigheid in styling. Net als de MAGIC Tights is ook de MAGIC Legging verkrijgbaar in de kleuren Black en Sunkissed.

Credits: MAGIC Bodyfashion

Stay warm met de thermo collectie

De Stay Warm-collectie van MAGIC is ideaal voor het winterseizoen. Deze thermocollectie omvat vier stijlen, gemaakt van zachte en gerecyclede materialen, die optimale warmte en comfort bieden gedurende de koude maanden. Alle items uit deze collectie hebben een ademende werking, houden de warmte vast en hebben een luxe cashmere look en feel.

Alle items zijn veelzijdig en geschikt om zowel als onderkleding als bovenkleding te dragen. Voor liefhebbers van jurken in de winter is de Stay Warm Dress een perfecte keuze, met volledige bedekking van het boven lichaam en de bovenbenen.

Daarnaast biedt de collectie praktische opties voor een complete winter- of ski-outfit, zoals de Stay Warm Longsleeve, de Stay Warm Tank Top en de Stay Warm Shaping Legging. De Stay Warm Shaping Legging biedt medium support aan de buik en lage rug.