Onthulling de Graduates 2023 collection: Amsterdam Fashion Academy

Terwijl de klas van 2023 hun academische reis afrondt om modeprofessionals te worden, heeft Amsterdam Fashion Academy kortgeleden de eindcollecties van de afgestudeerden met groot succes gepresenteerd. Deze collecties spelen een cruciale rol voor afgestudeerden om hun netwerk uit te breiden en hun werk te delen.

Als internationaal B2B netwerk wil FashionUnited opkomende ontwerpers, zoals de afgestudeerden van de Amsterdam Fashion Academy, promoten en in contact brengen met professionals in de industrie. De speciale sectie stelt opkomende talenten de kans om hun werk te presenteren en geeft zo veel mogelijk visibiliteit aan deze opkomende en getalenteerde generatie in de mode-industrie.

Onderstaande beelden bevatten looks uit de collectie van de Amsterdam Fashion Academy studenten die tijdens de show zijn gepresenteerd.

Bekijk het Lookbook voor meer beelden.

Ontwerpers: Janina Kraft, Mia Skajæret Hanssen, Valerie Bogaert, Giorgia Tessarollo, Arvin Quirante Mendoza en Nathan Barilari Hassan.

COURTESY OF AMSTERDAM FASHION ACADEMY

