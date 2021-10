Ontmoet Tom Coronel en Sander Janson in Westfield Mall of The Netherlands

In onze brandstore is veel aandacht voor het visueel sterke handelsmerk van Fred. Dit door middel van de kleurrijke en vrolijke print die op shirts, bier, wijn, sardines & tonijn uit blik, blazers, sokken en zelfs vloerkleden te zien zijn. Dit wordt nog eens versterkt door het enorme led-scherm die op de voorgevel van de winkel te zien is, afgebeeld met de vele vrolijke en kleurrijke prints van Fred.

Om de interactieve communicatie te verbreden hebben wij de unieke Holobox ervaring gecreëerd voor onze klanten. Met een holografische weergave van Tom Coronel en Sander Janson maken wij direct contact en proberen wij iedereen te inspireren met de nieuwe herfst-wintercollectie, genaamd: Fred On Deck. Tom Coronel kun je wellicht kennen van zijn grote succes als autocoureur en Sander Janson, televisiepresentator van de programma’s op tv, zoals Campinglife en RTL Snow Magazine. Door middel van grapjes en de samengestelde looks proberen zij jou de winkel in te lokken of door middel van het aanbieden van een lekker Fred biertje!

De holoboxen zijn niet te missen en vind je aan de voorkant van onze winkel. Neem eens een kijkje in onze winkel en laat je inspireren door Tom Coronel en Sander Janson!