Onze zonnebrillen komen als beste uit de test in Zwitserland

In de zomermaanden zijn zonnebrillen onmisbaar. Ze beschermen immer onze ogen tegen schadelijke UV-straling en geven tegelijkertijd een stijlvolle finishing touch aan elke outfit. Maar hoe weet je of een zonnebril echt goed beschermt en of een hogere prijs dus automatisch betere kwaliteit betekent? Het Zwitserse consumenten programma A Bon Entendeur (RTS) 1 zocht dit uit en liet acht populaire zonnebrillen testen, met prijzen variërend van 15 tot maar liefst 400 Zwitserse frank. Uit deze zelfde test bleek dat onze Zebra-zonnebril (14,96 frank) als één van de beste uit de test kwam.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het gespecialiseerde laboratorium CRITT Sport et Loisirs in Frankrijk. Zij onderzochten onder meer de UV-bescherming, de duurzaamheid van de glazen en de stevigheid van de monturen. Terwijl sommige bekende merken, waaronder Ray-Ban, veel kritiek kregen vanwege tekortkomingen, doorstond de Zebra-zonnebril de testen met glans. Dit bewijst toch zeker dat kwaliteit en betaalbaarheid hand in hand kunnen gaan.

Voor J-Club International is dit resultaat een bevestiging van onze missie: modeaccessoires maken die voor iedereen toegankelijk zijn, zonder in te leveren op veiligheid of betrouwbaarheid. Onze Zebra-zonnebrillen laten zien dat je met onze producten ook met een klein budget kunt rekenen op hoogwaardige bescherming en comfort.

Credits: J-Club

Als internationale speler in private label modeaccessoires werken wij dagelijks aan collecties die aansluiten bij de behoeften van consumenten en retailers. Met meer dan 10.000 shop-in-shop locaties en een sterk digitaal platform weten wij trends snel te vertalen naar on-trend producten. Dat we nu met een onafhankelijk onderzoek bevestigd kunnen zien dat onze producten ook technisch en kwalitatief uitblinken, onderstreept het resultaat van onze toewijding.

Bij J-Club draait het om “Winning Together”: Dit houd in dat wij voor onze partners werken aan producten waar ze écht op kunnen vertrouwen. Het succes van de Zebra-zonnebril is daar een perfect voorbeeld van. Retailers kunnen hun klanten een product aanbieden dat stijlvol, betaalbaar én betrouwbaar is, terwijl consumenten erop kunnen rekenen dat hun ogen goed beschermd zijn.

De uitkomst van deze test is voor ons geen eindpunt, maar juist een stimulans. We blijven investeren in kwaliteit, innovatie en duurzame productontwikkeling, zodat onze brillen en accessoires ook in de toekomst aan de hoogste normen voldoen.Of je nu kiest voor een designerbril of een betaalbare Zebra, uit de test van RTS bewijst dat een sterk product niet per se een hoog prijskaartje hoeft te hebben. En daar zijn wij als J-Club International enorm trots op.