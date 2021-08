& Other Stories FW21 brengt functionaliteit, decoratieve gezelligheid en glamour samen voor zowel fashion als beauty

Donderdag, Amsterdam - Vanuit onze ateliers in Stockholm, Parijs en Los Angeles omarmt Herfst/Winter 2021 bij & Other Stories zowel zachte glamour als functionaliteit en gezelligheid, maar met een geraffineerde, aangeklede twist. Hybride stijlen weerspiegelen de tijd van nu, terwijl veelzijdigheid het sleutelwoord wordt, hoewel het idee van garderobeschatten eeuwig is omdat het essentieel is.

Hoewel elk atelier zijn eigen expressie heeft, delen ze belangrijke materialen en details. Textuur staat voorop met de nadruk op fijne breisels, zachte harige garens, borduursels, slinky zijde en jersey en glad nylon. Gestroomlijnde silhouetten, ontspannen maatwerk, elastische taillebanden en volumineuze vormen brengen gemak over. Het kleurenpalet omvat zwart, rijk bruin en een reeks chique beige en grijstinten, plus een vleugje korenbloemblauw, levendig roze, zacht paars, scherp groen en felrood.

Het atelier in Stockholm weerspiegelt dit seizoen urbanisatie, waarbij utilitarisme en maatwerk worden gecombineerd met invloeden van sportkleding. Comfortabele pasvormen, prestatiekwaliteiten en aanpasbare ontwerpen zorgen voor een volledige look van lange en slanke jassen, pufferjassen of bomberjacks, lange gelaagde breisels, denim en getailleerde uitlopende broeken. Details uit de extreme sport- en wandelwereld zijn onder meer beschermende elementen, elastische taillebanden, overdreven zakken, afneembare onderdelen en drukknopen. Schoenen en accessoires zijn praktisch en toch stoer; stevige laarzen of sneakers, laarzen met puntige hakken, oversized draagtassen, minitassen, balpetten en gebreide mutsen. De sieraden uit het Stockholm atelier bestaan uit zilveren kettingjuwelen, oorringen en zegelringen. Denk aan moderne, minimalistische essentials, functioneel voor werk of ontspanning.

De FW21 collectie wordt uitgebreid met de decoratieve romantiek en vrouwelijke nonchalance van het Parijse atelier. Zwevende jurken, blouses met ruches, jeans, jersey broeken, kanten kragen en gewatteerde jacks van dit moment vermengen zich met Franse klassiekers zoals Bre-ton strepen, gouden knopen peacoats, tweed jacks en een wollen camel jas. Bloemenprints vrolijken op, terwijl franjes, fijne ribbels, kleine pareldetails en kant een delicate touch geven. Breiwerk met borduursels, pom-poms en kabelbreisel worden herontdekt, net als mohair (met een verantwoordelijkheidscertificaat). Leuke sokken met loafers of een halfhoge laars in crèmekleurig leer passen moeiteloos bij alle stijlen. Sierlijke oorbellen en bedelkettingen voor sieraden, een grote draagtas en een baret maken de alledaagse Parijse look compleet.

Glamour heerst in het atelier van Los Angeles, maar dat geldt ook voor vrijetijdskleding. Het resultaat? Luxueus comfort in de vorm van gemakkelijke silhouetten, eenvoudige lijnen en zachte texturen. Gebreide kleding is key, met lange gebreide jurken, harige garens voor pluche jassen, truien en meer. Zelfs eenvoudige huispantoffels krijgen een upgrade. Tailoring siert rechte of wijd uitlopende broeken en nauwsluitende overhemden in weelderige zijde of jersey, die de mooie vrouwelijke vorm benadrukken. Een ruim gewatteerd of wollen jacquardjack kan worden gedragen met en een sjaal van duurzaam geproduceerde kasjmier voor contrast. Hoogglanzende accenten voegen energie toe, zoals een grote draagtas van gepolijst leer, een schoudertas met gouden biesjes en opvallende gouden sieraden. Puntige zwarte laarzen pompen het glam-effect op, in Californische stijl.

Maak jouw A/W 2021 look af met de beautyproducten in najaarskleuren én geuren van & Other Stories. Met de geurlijn Sardonyx Fire uit het Stockholm atelier en de make-up, zoals nagellak en lippenstift uit het Paris atelier, bereid je ook jouw beauty garderobe voor op het herfstseizoen.