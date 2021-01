& Other Stories lanceert yoga collectie

Inclusiviteit én comfort: & Other Stories lanceert duurzame yoga-collectie met BWYC

& Other Stories omarmt welzijn en gezondheid met de lancering van een nieuwe collectie zachte yogastijlen. In nauwe samenwerking met The Black Women’s Yoga Collective (BWYC), is de nieuwe lijn gebaseerd op hun positieve, gemeenschapsgerichte benadering van menselijk welzijn.

29 januari 2021, Amsterdam - Ter ere van deze nieuwe yogacollectie werkte& Other Stories samen met de Amerikaanse gemeenschap The Black Women’s Yoga Collective (BWYC). Het BWYC biedt populaire online lessen voor iedereen, deelt inspirerende trainingsroutines en zal de eerste zijn die de nieuwe yogakleding van & Other Stories uitprobeert in een gezamenlijke livestreamsessie. De BWYC is toegewijd aan het vergroten van de toegankelijkheid en vertegenwoordiging van wellness voor mensen van kleur, vooral zwarte vrouwen, in de wereld van wellness.

"Met deze nieuwe yogacollectie willen we het nieuwe jaar ingaan met een positieve mindset en een visie op een gezonde en comfortabele levensstijl."

- Anaïs Arnould, conceptontwerper bij & Other Stories

Ontworpen met focus op bewegingsgemak, benadrukt de yogakleding van & Other Stories zowel comfort als stijl. Relaxte joggingbroeken, cropped sweatshirts en klassieke tanktops dienen als een casual versie van activewear, naast sneldrogende panty's en tops met sportieve afwerkingen – om jouw workout garderobe helemaal compleet te maken. De hele collectie is gemaakt van duurzaam geproduceerde materialen, zoals gerecycled polyamide en biologisch katoen; uitgegeven in een kleurenpalet van oud-roze, zwart, kakigroen en met gekleurde prints.

Sluit je aan bij & Other Stories en de BWYC voor een gezonde kick-start in 2021 en bekijk de online les die op 5 januari live wordt uitgezonden door de BWYC. Krijg toegang tot de hele les via het YouTube-kanaal van & Other Stories.

De prijzen variëren van € 39 tot € 79.

De yoga-collectiecampagne gaat van start op 5 januari 2021.