Para Mi FW21 Collectie

Trendy kleuren, stijlvolle prints, authentieke en vernieuwende denim wassingen en verfijnde details. Bij Para Mi draait alles om pasvorm, comfort en kwaliteit.

Dit zie je ook terug in de herfstwintercollectie 2021 waarbij het merk zich vasthoudt aan de goede pasvorm en comfort, die terugkomen in een breed aanbod van zowel bekende als nieuwe pasvormen zoals wide legs, pull-on-pants en (kick-)flare. De trend met zachte stoffen zet door met een groot aanbod in velvet en corduroy in mooie herfstkleuren. Denim ontbreekt natuurlijk niet bij een merk als Para Mi. De wassingen lopen uiteen van clean tot destroyed. Naast het commerciële denim-aanbod is er ook een store twist in de Para Mi-collectie te vinden in de Vintage P-form Denim en Vintage Color Denim.

Para Mi was deze winter één van de merken die de deuren zou openen tijdens de Lijnden Fashion Tour. Gezien de verlenging en verzwaring van de lockdown is in samenspraak met de overige deelnemende merken besloten om deze editie niet door te laten gaan.

De showroom van Para Mi blijft wel open voor de reguliere inkoopafspraken. Daarnaast is het ook mogelijk om een kijkafspraken te maken om te oriënteren. Belangstellenden zijn welkom in de nieuwe showroom. Die bevindt zich op slechts enkele minuten afstand van het hoofdkantoor en magazijn. Uiteraard worden alle maatregelen zoals voorgeschreven door het RIVM in acht genomen. U vindt de nieuwe showroom aan de Sloterweg 303F te Badhoevedorp.