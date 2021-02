Paul Company: Blundstone FW21 Collectie

Paul Company

De afgelopen jaren heeft Paul Company veel ervaring opgedaan in de trends in de schoenenindustrie. Ook voor het jaar 2021 hebben wij ons uiterste best gedaan om een mooie collectie naar de Benelux te halen. Paul Company houdt van schoenen, die gedragen kunnen worden voor verschillende soorten gelegenheden. Daarom zijn wij zo’n grote fan van de chelsea boots. De chelsea boots zijn in de jaren 50 en 60 ontworpen in het Verenigd Koninkrijk. De modellen waren al snel enorm populair. De voorloper van de chelsea boots werd echter al 100 jaar eerder ontworpen in Tasmanië, Australië. Het merk Blundstone ontwierp schoenen speciaal voor de harde werkers. In een korte tijd werden de schoenen door iedereen gedragen. Tasmanië werd te klein en Blundstone begon met de verkoop in andere landen. Tot op de dag van vandaag is Blundstone niet meer weg te denken uit het straatbeeld.

Blundstone

All the way from Australia! Blundstone bestaat inmiddels als 150 jaar. Een merk waar je tegenwoordig niet meer omheen kan. Het shock protection system (SPS) is speciaal ontworpen door Blundstone en wordt ook alleen door Blundstone gebruikt. Dit zorgt ervoor dat schokken volledig worden opgevangen door de zool. Dit betekent geen pijnlijke en vermoeide voeten meer!

De Blundstone modellen zijn er in alle soorten en maten. Het merk heeft haar modellen onderverdeeld in verschillende collecties, classics, originals, dress boots en een speciale women’s series lijn. Met uitzondering van de women’s series zijn alle modellen unisex en dus voor mannen en vrouwen. Blundstones zijn er in glad leer, nubuck, suède en in september 2021 ook vegan! De eerste vegan modellen komen eraan, waar ook een speciale active serie volgt. De schoenen zijn waterafstotend en geschikt voor ieder weertype. Ieder model heeft z’n eigen unieke code, iets waar Blundstones bekend om staan. De schoenen zijn te herkennen aan de exclusieve brand labels, ook wel aantreklussen. Daarnaast zijn de modellen stoer en tegelijk ook classy. Dit betekent dat de schoenen te dragen zijn voor verschillende gelegenheden. Een feest of een stevige wandeling niets is te gek. De heren dragen de schoenen met een mooie spijkerbroek, de dames kunnen de Blundstones met gemak in de zomer combineren met een leuk jurkje.

Naast deze mooie chelsea boots heeft Blundstone ook twee bijzondere safety boots. Deze schoenen zijn ontworpen voor de harde werkers onder ons. De boots voldoen aan de veiligheidseisen van klasse S3 en zijn CE gekeurd. Safety first natuurlijk!