Love & Other Necessities - Over vrijheid, nieuwe kleuren, prints, mannen en heel veel liefde.

UNISEX, ‘UNISIZE’

In onze nieuwste shoot laten we nog meer zien dat Love & Other Necessities voor iedereen is. Onze outfits zijn er voor elk geslacht, elke leeftijd, elke maat, je mag ze oversized dragen of undersized zolang jij je er maar lekker in voelt. Alles mag als het maar leuk is want alles wat wij doen gaat om vrijheid en vooral dat jij je eigen vrijheid voelt; van binnen. Mode is een verlengstuk en een expressie van hoe je je voelt, van wie je bent, het is leuk om daar mee te spelen en dat willen wij graag aanmoedigen, het hoeft allemaal niet zo serieus te zijn; have some fun with it :)

FREESTYLE IT

Alles bij L&ON wordt freestyle gecreëert vanuit het hart en in het moment, daarom geen professionele modellen maar echte mensen die zich vanuit hun hart verbonden voelen met wie wij zijn en die dit graag willen laten zien en iets willen bijdragen, onderdeel willen zijn. Het belangrijkste aan een shoot bij ons is dat er plezier is en dat we samen iets creëren waar de liefde vanaf straalt, veel lol maken, alles spontaan laten gebeuren zonder strategie of plan, net als de Freedom Drawings laten we alles freestyle en in het moment ontstaan, want zo ontstaan de mooiste dingen.

MANNEN IN LEGGINGS? JA GRAAG!

Laten we eerlijk zijn: Elke vrouw weet hoe lekker een legging zit, het wordt hoog tijd dat er meer mannen zich in ieder geval vrij voelen om dit ook te doen als ze dat zouden willen. Tuurlijk, er zijn heel veel mannen die hier helemaal geen zin in hebben en dat is ook helemaal prima, maar er zijn er ook die het stiekem wel willen maar niet durven en tegen die mannen wil ik graag zeggen: Go for what makes you feel good! En trouwens… wie vindt het nou niet leuk om naar een paar sexy mannenbenen gehuld in een mooie print te kijken? Voor iedereen een win-win situatie :)

Mannen in leggings is misschien gewaagd maar zeker een opkomende trend waar wij graag ons steentje aan bij willen dragen. Het meest bekende gezicht dat zich dagelijks in leggings hijst is acteur Shia LeBeauf en dat doet ie met stijl, een prachtig voorbeeld!

DE COLLECTIE GROEIT

Onze collectie volgt niet de klassieke mode seizoenen, in plaats daarvan komen er random nieuwe Freedom Drawings, items en kleuren bij en in de laatste maanden is er veel nieuw bijgekomen:

Freedom drawings LOVE en BE kregen een nieuwe kleurstelling die lila, mint en geel combineert voor wie echt wil opvallen met een super happy vibe.

Daarnaast zijn Freedom drawing KNOW en FREE er afgelopen maanden bijgekomen in wat meer vergrijsde en donkere kleurcombi’s. Natuurlijk is alles onderling met elkaar te combineren en worden we heel graag verrast door iets wat we zelf nog niet hadden bedacht qua totaal outfit.