Persbericht: Monique Collignon brengt serie duurzame en fashionable mondkapjes op de markt

Monique Collignon – één van Nederlands bekendste designers – heeft een serie duurzame en modieuze mondkapjes ontworpen. ‘Ik kreeg heel veel vraag van mensen of ik fashionable mondkapjes kon ontwerpen. Daarnaast dragen veel mensen ter bescherming nu al mondkapjes en zijn deze binnenkort onder andere in het openbaar vervoer verplicht. Vandaar dat ik besloten heb om ze te gaan ontwerpen. Omdat ik uiteraard geen aanspraak wilde doen op de beschermingsmaterialen die voor de zorg bestemd zijn ben ik research gaan doen. Mijn eis was namelijk wel dat het niet alleen een modieus mondkapje moet zijn, maar bovenal beschermd, wasbaar is, van licht materiaal is gemaakt en duurzaam is’, aldus Monique. Model Pink Blush en Herringbone

Collignon start met een serie van vijf verschillende dessins, maar dit zal snel uitgebreid worden naar twintig verschillende ontwerpen. ‘Het is vooral stijlvol. Als we dan toch een mondkapje op moeten dan willen we toch dat het er leuk uitziet en niet zo standaard of clownesk is’, aldus Monique. Model Twinstripe en Tweed

Tijdens haar zoektocht naar kwalitatieve mondkapjes kwam de ontwerpster uit bij het in Nederland gevestigde bedrijf Textiles & More. Zij maken deze van een speciale stof genaamd Evolon. De mondkapjes zijn wasbaar bij minimaal 60 graden en daardoor herbruikbaar. Zelfs na vele malen wassen blijft de stof zijn functionele eigenschappen behouden. Textiles & More heeft de filtratie efficiëntie van de mondkapjes laten testen bij TNO. Op basis van deze tests voldoen de mondkapjes minimaal aan het type IIR Chirurgische referentie mondkapjes. De mondkapjes hebben een filtratie efficiëntie van minimaal 95% tegen partikels die door de lucht worden. De antiallergische samenstelling vormt een natuurlijke barrière tegen smog, stof, bacteriën, pollen en andere allergenen. Het dichte weefsel van microvezels zorgt voor voldoende luchtdoorlaatbaarheid en voert vocht af onder het masker. Het materiaal is een non woven, zeer comfortabel, ademend en zacht.

De mondkapjes zijn one size fits all en voor zowel dames als heren. Ze zijn vanaf deze week verkrijgbaar onder andere via de Monique Collignon website waar men nu al een pre-order kan plaatsen. Eén mondkapje kost € 10,- en per set van vijf zijn ze verkrijgbaar voor € 45,-.

Fotocredits: Myrthe Mylius