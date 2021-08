PINKO x Patrick McDowell

GERENOMMEERD PREMIUM ITALIAANS WOMENSWEAR MERK PINKO ONTHULT DE DERDE 'REIMAGINE' COLLECTIE MET PATRICK MCDOWELL.

Augustus, 2021 - In augustus onthult PINKO de derde REIMAGINE-collectie van Patrick McDowell, SUSTAINABILITY DESIGN DIRECTOR van het merk. Na het succes van de Winter 2020 en Zomer 2021 collectie, blijft PINKO investeren in duurzame mode.

In nauwe samenwerking met PINKO's Creative Director Caterina Negra, gebruikt Patrick PINKO's archiefstukken om geüpcyclede ontwerpen te creëren. Patrick heeft items uit vorige seizoenscollecties nieuw leven ingeblazen en een selectie van denim en tafzijde hergebruikt om iconische PINKO stijlen nieuw leven in te blazen.

Geïnspireerd door de mode en stijl van de vroege jaren 2000 denkt Patrick terug aan de tijd toen sociale media nog in de kinderschoenen stonden, met een knipoog naar het feestgedruis en de hoop dat het nieuwe millennium met zich meebracht. Mobiele smartphones en draagbare technologie deden hun intrede in ons dagelijks leven, en iconische persoonlijkheden gingen viral op verschillende mediaplatformen. Die viering en hoop op iets nieuws resoneert met ons nu de wereld weer opengaat.

Patrick McDowell: "Ik zal nooit vergeten hoe Paris Hilton, Britney Spears, de Spice Girls, Xtina de glam creëerden rond de tv-shows, (muziek)video's en het eerste tijdperk van de sociale media. Ik ben altijd gefascineerd geweest door het massamediale effect en het muziekuniversum en ik denk dat het een taal is die erg lijkt op mode: veelzijdig, creatief en erg leuk."

Caterina Negra: "Het is altijd een plezier om met Patrick samen te werken. Wanneer hij in onze kantoren arriveert, is hij een creatieve machine, we delen ideeën, inspiraties en persoonlijke artistieke opvattingen. Hij heeft het geweldige vermogen om gesprekken om te zetten in stijlen die ik elke dag zal dragen. Ik hou van zijn energie, visie en vermogen om iets duurzaams te creëren en toch trouw te zijn aan het PINKO DNA."

Het gedurfde contrast van denim, jersey en tafzijde wordt gebruikt om extravagante volumes te creëren. De juxtapositie van sterke kleuren en proporties zijn de sleutel in de nieuwe iconische stijlen van het seizoen. Deze collectie is een droom voor stylisten, omdat de kledingstukken heel gemakkelijk met elkaar gecombineerd kunnen worden. Een eenvoudig T-shirt gecombineerd met een high waisted broek en een met denim versierd jasje is de must have look uit deze collectie.

De collectie brengt de geest van de jaren 90 en de energie van het nieuwe millennium terug, om een garderobe te creëren die uniek, sexy en provocerend is. De nieuwe Reimagine collectie biedt de PINKO vrouw een sterke moderne identiteit.

Gebruikmakend van zijn kenmerkende ontwerp- en verfraaiingstechnieken, heeft Patrick deze kledingstukken opnieuw ontworpen terwijl hij trouw bleef aan de aard en glamoureuze esthetiek van PINKO.

De capsule collectie bevat mini handtassen, met een romantische touch toegevoegd door de pop rode harten.

De collectie van deze samenwerking zal vanaf augustus 2021 verkrijgbaar zijn in geselecteerde PINKO winkels, PINKO.com en in London Selfridges.