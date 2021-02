Poools – Fall 21 Collectie

Fall 21 bestaat uit 4 leveringen, ieder thema heeft een eigen kleurbeeld en bijpassende prints. Knits zijn belangrijke bouwstenen in de Poools collectie. De thema’s zijn ook onderling met elkaar te combineren.

Soft but edgy

In dit eerste thema spelen de neutrale kleuren pebble en taupe de hoofdrol, met als accentkleur dusty pink. Dit zachte kleurbeeld komt mooi tot leven in knits, bedrukte suedines, faux fur en soepele viscoses.

Minerals

De tweede fall levering heet ‘minerals’ en wordt gekenmerkt door prints van mineralen. De kleuren die hier de boventoon voeren zijn blue stone, seal brown en toast. Een aantal items uit deze levering hebben een gewassen look. Gewassen items zijn typisch Poools, en combineren mooi met de prints.

Naturel markings

Het derde thema staat in het teken van ‘nature’. De kleurstelling bij dit thema is een mix van olive green, mauve en pebble. Comfortabele materialen gecombineerd met PU creëren een stoere vrouwelijke look.

Glam rock

In de laatste levering ‘glam rock’ voert zwart de boventoon. Zwart in combinatie met offwhite en/of pink. Hierin worden stoere prints en materialen gecombineerd met glam details zoals glanzende coatings en studs.