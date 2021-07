Populaire UNIQLO UT collectie in samenwerking met TV Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba keert deze zomer terug

22 juli 2021, Amsterdam - Internationale kledingretailer UNIQLO kondigt vandaag aan dat het de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba-samenwerkingscollectie op donderdag 22 juli zal uitbrengen. De nieuwe collectie viert Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tv-anime-shows. De lancering is in navolging van het geweldige succes van twee UT (UNIQLO T-shirt) collecties uit het voorgaande jaar die de geliefde Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba franchise's print-, televisie- en filminhoud benadrukten.

Het langverwachte seizoen twee van de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tv-animeshow staat gepland voor later dit jaar in Japan. De nieuwe UNIQLO UT-collectie omvat T-shirts, loungewear en andere merchandise voor zowel kinderen als volwassenen.

Een gevarieerde line-up met geliefde personages

Ontwerpen uit de collectie tonen populaire personages vanuit unieke UT-perspectieven. Grafisch met prachtige gradaties die Shinobu Kocho voorstelt, met de drie Kocho-zusters op de achterkant. Er is ook een UT met Sabito, die veel fans kent. De machtige Hashira-zwaardmeesters maken een UT-terugkeer via een groepsontwerp. Een andere UT zal een scène uit de film presenteren, met Nichirin-zwaardbeschermers van verschillende personages die de mouwen sieren. Andere merchandise omvat Steteco loungebroeken, korte broeken en een rugzak, allemaal perfect voor zomerplezier.

Mannen collectie





Shirt: €14,90 Shirt: €14,90



Vrouwen collectie





Shirt: €14,90 Shirt: €14,90Shirt: €9,90 Shirt: €9,90