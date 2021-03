Powered by PME Legend | Next Gen Apparel :DJ Mike Williams lancering nieuwe track “Get Dirty”

A new chapter. Met trots lanceren we de nieuwe PME Legend XV-collectie. Ook deze collectie draait om de XV-jeans. De XV-jeans is een ode aan twee van de meest memorabele PME Legend jeans: de Aviator en de PME Legend Nightflight. Deze broeken zijn respectievelijk 10 (X) en 5 (V) jaar geleden ontwikkeld en sindsdien succesvol. We hebben de belangrijkste kenmerken van elke denim gebruikt en deze gecombineerd tot een compleet nieuwe jeans. De XV-jeans is verkrijgbaar in 3 wassingen: Dark Blue, Faded Black en Soft Light Grey.

De XV-jeans wordt ondersteund door een capsule collectie met diverse uitgesproken items, waarin het ontwerp van de Dakota DC-3 een herkenbare referentie is. Voor deze innovatieve collectie hebben we nagedacht over de toekomst van het merk-DNA van PME Legend. Aviation blijft het centrale thema, maar we tillen het naar een hoger niveau: strakke en technische kenmerken geven elk product een moderne twist.

DJ Mike Williams is de nieuwe PME Legend XV Brand Ambassador. De Nederlandse DJ en producer is internationaal bekend en draait op de grootste events, waaronder Mysteryland en ADE. Tot zijn hits behoren Wait Another Day and Face Up To The Sun. Op 19 maart om 20:00 uur vindt een exclusieve livestream van Mike Williams plaats. De DJ draait een exclusieve set om de launch van de nieuw PME Legend XV-collectie vieren, met onder andere zijn nieuwe track ‘Get Dirty’.