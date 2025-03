Protest Sportswear lanceert collectie Lente/Zomer 2025: een zomer geïnspireerd door de kust

Protest Sportswear onthult met trots haar damesbadkledingcollectie voor Lente/Zomer 2025, een ode aan het tijdloze plezier van zomervakanties en de serene schoonheid van de kust. Geïnspireerd door "Coastal Souvenirs" brengt de collectie kleuren, texturen en subtiele prints samen die herinneringen oproepen aan zonovergoten dagen aan zee.

Dit seizoen draait alles om stoffen met textuur en eenvoudige, effen designs voor een stijlvolle maar relaxte vibe. De kleuren zijn ontleend aan de zee en het zand, gecombineerd met frisse zomertinten. Met een perfecte balans tussen stijl en innovatie introduceert de collectie moderne silhouetten en verfijnde pasvormen. Een opvallende toevoeging is het cheeky bikinibroekje, een gedurfde en zelfverzekerde update van klassieke bikinistijlen. In deze collectie vindt u geribbelde texturen en elastische banddetails die een uniek, textuurrijk accent toevoegen aan items zoals de PRTCHIP en PRTCLUE bikini.

Credits: Protest Sportswear

Credits: Protest Sportswear

De collectie bevat ook vier prachtige badpakken, waaronder de effen PRTTIME en de PRTLACE met één schouder, die eenvoud en elegantie uitstralen. Voor bandeau-fans is er de PRTBREE bikini met een langer topje voor extra stijl en comfort. De collectie bevat ook andere geweldige opties zoals de PRTTUBE en PRTNANCY.

Triangelbikini's blijven een belangrijk onderdeel van de SS25-lijn, nu gecombineerd met nieuw ontworpen broekjes voor extra veelzijdigheid en een gepersonaliseerde pasvorm. Goed om te weten is dat al onze bikinibroekjes nu worden geleverd met nieuwe hangtags, die elke pasvorm duidelijk beschrijven, zodat u moeiteloos uw perfecte stijl kunt vinden. Van glinsterende stoffen tot geribbelde structuren, elk detail is zorgvuldig vervaardigd om comfort en zelfvertrouwen te bieden, of u nu aan het zwembad ligt of de golven verkent.

Credits: Protest Sportswear

Protest Sportswear Mix & Match collectie

Naast de hoofdcollectie badkleding introduceert Protest Sportswear ook de SS25 Mix & Match badkledingcollectie en de SUP & surfcollectie. Met deze Mix & Match collectie kunt u uw strandkleding personaliseren door verschillende topjes en broekjes te combineren uit zes unieke series, elk met levendige prints en gedurfde kleurencombinaties, terwijl de SUP & surfcollectie de spanning van het surfen vastlegt met duurzame, op de oceaan geïnspireerde designs, perfect om golven te pakken of te ontspannen tussen de surfsessies.

Credits: Protest Sportswear

De SS25 badkledingcollectie van Protest Sportswear is een ode aan kustavonturen, zorgeloze dagen en zonovergoten herinneringen. Met de focus op effen kleuren, texturen en subtiele prints legt de collectie de ware essentie van de zomer vast en nodigt u uit om, waar u ook gaat, de kustvibes te omarmen.