Purewhite FW21 Collectie: Post Apocalyptic Survivalist

In deze onzekere tijden waarin pandemieën, mensenrechtenschendingen en protesten elke dag aan de orde lijken te zijn, voelt het soms alsof de wereld ten einde loopt. Deze spannende tijden doen ons afvragen wat onze toekomst zal inhouden.

Na deze Apocalyps periode fantaseren wij over hoe onze wereld eruit zal zien en wat wij als collectief zouden dragen in deze onvoorspelbare toekomst.

Met gevoelens van onzekerheid proberen wij onszelf te beschermen met kleding die eruitziet als een pantser; tactische utility-styles zijn essentieel. Print designs met rook, afzetlinten en thema tekstprints zijn ontwerpen die bijdragen aan de post-apocalyptische sfeer.

Na de Apocalyps zou ons straatbeeld dat van verval en verwoesting zijn. In kledingstukken zou dit zich vertalen in stijlen met een versleten look en wassingen, geverfde styles en designs met gaten en scheuren. Een andere beweging die zal ontstaan is cocooning, het zoeken naar bescherming, veiligheid en warmte. In de collectie zal dit evolueren in volumineuze breisels en stoffen.