Rain Couture komt met een collectie van sustainable regenjassen

Aankomend seizoen komt Rain Couture met The Recycled Collection. Een collectie van sustainable regenjassen voor hem en haar. De jassen, met een speciale denim look, zijn lichtgewicht, ultra ademend en nog langer waterdicht (waterkolom van 40,000 mm) dan de jassen uit de reguliere collectie. De beste eigenschappen van een regenjas, outdoorjack en designer stuk samengevoegd in één jas.

Voor mannen is er de Navy Denim Parka, deze casual parka heeft een loose fit silhouet en is uitgerust met waterbestendige ritsen, zakken met magnetische sluiting en elastische manchetten voor optimale warmte en bescherming.

Voor vrouwen is er de comfortabele Navy Denim Waistbelt Coat. De jas komt tot de knie, is licht getailleerd en heeft een afneembare tailleriem waardoor de jas ook als recht model te dragen is. Dankzij de tijdloze designs kunnen de jassen nog jaren worden gedragen. Het materiaal is voor tweederde gerecycled en duurzaam, 100 procent klimaatneutraal gelamineerd en PFC en PTFE vrij. De materiaalsamenstelling is zuiverder dan de oorspronkelijke grondstof en wordt vervaardigd (door de Duitse leverancier Sympatex) volgens strikte sociale en milieunormen.

Rain Couture biedt met haar collecties een multifunctionele oplossing van stijlvolle jassen die te allen tijden beschermen tegen onverwachte weersomstandigheden. De regenjassen hebben niet alleen een luxe afwerking, maar zijn daarnaast uitgerust met verschillende functionele elementen, zoals een op drie punten bij te stellen afneembare capuchon met cap, een in-knoopbare bodywarmer voor de koudere dagen, een key-cord voor je sleutel, handige binnenzak met oogje voor ‘earphones’, een dubbelzijdige rits en speciale inzetstukken voor meer luchtventilatie onder de oksels. Kortom, een praktische collectie zonder stijl en design uit het oog te verliezen.

Over Rain Couture

In 2007 werd het idee voor het all-weather concept Rain Couture geboren toen oprichtster Daphne Gerritse de regenbuien trotseerde tijdens haar dagelijkse fietstocht naar werk. Daphne studeerde een deel van haar master Bedrijfskunde in Bergen (Noorwegen), waar het altijd regende, en besloot op dat moment de traditionele regenjas opnieuw uit te vinden. Het resultaat is een collectie stijlvolle garderobe essentials die beschermen tegen ieder weertype - zelfs de meest onverwachte plensbuien.

De collecties worden gemaakt van innovatieve materialen, zoals een waterdichte denim, satijn of wol. Bovendien hebben de stoffen een extreem hoge waterdichtheid (waterkolom van 10,000 mm) en zijn de materialen ademend en winddicht. Het label vindt het belangrijk om te investeren in goede kleding die niet na twee seizoenen achter in de kast belanden, maar de komende jaren kan worden gedragen. De collecties bestaan dan ook uit never-out-of-style jassen die een heel leven meegaan én multifunctioneel zijn. Draagbaar in alle klimaten, seizoenen en tijdens verschillende gelegenheden.

The Recycled Collection is vanaf nu verkrijgbaar in de Brand Store op de Utrechtsestraat in Amsterdam of via de webshop.