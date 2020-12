Ray-Ban x YUNGBLUD lanceren limited edition collab met rebels randje

P O P F E N O M E E N Y U N G B L U D E N R A Y - B A N L A N C E R E N T H E W E I R D C O L L E C T I O N , E E N R E B E L S E O D E A A N Z E L F E X P R E S S I E

Ray-Ban x YUNGBLUD, The Weird Collection

De zoektocht naar thuiskomen, overal en op elk moment, wars van de heersende codes: dat is wat de fans van YUNGBLUD al jaren verbindt. Naar aanleiding van zijn nieuwe album 'Weird!' vertaalt de pop-rebelrocker die visie nu ook naar een energieke collectie zonnebrillen. Daarvoor ging het Britse multitalent in zee met Ray-Ban. Samen presenteren ze 'The Weird Collection', een limited edition capsule waarin de artiest zijn creativiteit loslaat op drie iconische monturen: State Street, Caribbean en Nomad.

Sinds zijn uitgesproken debuut '21st Century Liability' in 2018 heeft YUNGBLUD een gemeenschap rondom zichzelf opgebouwd, een plek waar miljoenen buitenbeentjes over de hele wereld bij kunnen horen. Ray-Ban looft deze tribe van authentieke individuen die, door het merk in hun zelfexpressie worden gestimuleerd, dankzij drie sprekende zonnebrillen in acetaat, elk doordrenkt van gedurfde energie en de onmiskenbare eigen stijl van YUNGBLUD.

State Street is een elegante, vierkante versie van de klassieke Ray-Ban Wayfarer. YUNGBLUD heeft de monturen in acetaat gerestyled, in blauw en fluororanje, in een dubbel gelaagde interpretatie van de geliefde Ray-Ban Wayfarer, voorzien van Evolve Photochromic-lenzen.

Ray-Ban x YUNGBLUD, Nomad, 195 euro

Het onderscheidende profiel van Nomad herinnert aan de rock- en filmgeschiedenis van de jaren '70 en raakt nooit uit de mode. Voor de collectie voegt YUNGBLUD disruptieve neonroze accenten toe aan de acetaatmonturen en kiest voor roze Evolve fotochrome lenzen.

Ray-Ban x YUNGBLUD, Caribbean, 185 euro

De authentieke jetset-stijl van Caribbean, voor het eerst uitgebracht in de jaren '60 als een subtiele twist op de originele Ray-Ban Wayfarer, wordt afgewerkt met groene Evolve fotochrome lenzen. Fluo groene strepen op het zwarte montuur van acetaat verwijzen naar een toekomst waarin je identiteit is wat je ervan maakt.

De campagnevideo voor The Weird Collection, gestileerd door YUNGBLUD, wordt afgespeeld op de explosieve single ‘Strawberry Lipstick’ van de zanger. De track, die in juli werd uitgebracht, werd opgenomen in het volledige album ‘Weird!’ van de artiest, gelanceerd op 4 december.

In deze uiterst onzekere tijd vindt Ray-Ban's 'The Weird Collection' een balans tussen het iconische ontwerp uit het verleden en een multi-chromatische visie op de toekomst. Frames voor alle buitenbeentjes die leven in het nu en geen blad voor de mond nemen.

De collectie is vanaf nu in beperkte oplage exclusief verkrijgbaar in de boetieks van Ray-Ban en via www.ray-ban.com.

OVER YUNGBLUD

YUNGBLUD, ook bekend als Dominic Harrison, werd geboren in Yorkshire, Engeland. Hij is een multi-instrumentalist die reeds op tweejarige leeftijd voor het eerst een gitaar vastnam en op 10-jarige leeftijd zijn eigen liedjes begon te schrijven. De 23-jarige artiest staat erom bekend dat hij zijn grote zorgen voor zijn generatie uitspreekt, die zijn muziek gebruikt om de jeugd van vandaag te verenigen en te versterken. Na de release van zijn titelloze EP begin 2018 en later dat jaar, 21st Century Liability, bracht YUNGBLUD in 2019 de underrated youth-EP uit, die debuteerde in de top 10 van de UK Official Albums-hitlijst. YUNGBLUD werd begin 2020 gekroond tot MTV Push: Ones to Watch-winnaar, toen hij ook op de shortlist stond voor de BBC Sound of 2020-poll. YUNGBLUD won ‘Best Music Video’ bij de NME Awards 2020 en beste Push-artiest bij de MTV EMA's van 2020. YUNGBLUD heeft wereldwijd meer dan 1,4 miljard streams verzameld en heeft meer dan 8,6 miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify. Door de jaren heen heeft YUNGBLUD opgetreden voor uitverkochte menigten in meer dan 20 landen en op enkele van 's werelds grootste festivals gespeeld, waaronder Austin City Limits, Life Is Beautiful, Lollapalooza, Reading en Leeds Festivals en Vans Warped Tour. Op 4 december 2020 bracht YUNGBLUD zijn volledige album ‘Weird!’ uit.

OVER LUXOTTICA

Luxottica is marktleider op het gebied van het ontwerp, de productie en de distributie van mode-, luxe-, performance- en sportbrillen. Hun portfolio bestaat uit eigen merken als Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples en Alain Mikli, naast licensed merken als Giorgio Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co, Valentino en Versace. Het wereldwijde groothandelsnetwerk van de Luxottica Group beslaat ruim 150 landen en wordt aangevuld met 9.000 retailwinkels waaronder Sunglass Hut. Meer info op www.luxottica.com.