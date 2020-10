Reinhard Frans en Pure Luxe introduceren de ‘Gentleman’s Sneaker”

In samenwerking met Pure Luxe Magazine creëerde het Nederlandse schoenenmerk Reinhard Frans een stijlvolle sneaker met een perfecte fit. Voor het ontwerp bundelden beide partijen de krachten en combineerden ze oog voor luxe en klasse met vakmanschap. Het resultaat is dé must-have voor elke gentleman.

Toen Floris Wyers, founder van Pure Luxe Magazine, de eerste keer de Amsterdamse Flagship store van Reinhard Frans binnenliep wist hij meteen dat hij wilde samenwerken. Als fervent schoenliefhebber was hij hiervoor benaderd door Jasper Withaar, partner van Reinhard Frans. “Waar Floris alles weet over de wereld van luxe - in de meeste brede zin van het woord - weten wij alles over de ‘Handmade Made Gentleman’s shoes. Deze samenwerking kon alleen maar goed uitpakken”, aldus Jasper

In de Gentleman’s Sneaker komen beide werelden optimaal samen. De Sneaker is vervaardigd van het beste Italiaanse kalfsleder wat de schoen een sportieve, elegante en luxe uitstraling geeft. De naturel rubberen zool en hoogwaardige memory foam binnenzool bieden het allerbeste draagcomfort. Het speciale One Sleeve Mechanisme zorgt daarnaast voor een comfortabele instap en past zich volledig aan de voet aan. Geen veters meer strikken, maar wel het uiterlijk ervan.

“The Gentleman Sneaker” is verkrijgbaar in de kleuren Cacao Brown, Camouflage Green, Midnight Blue, Nardo Grey en Platinum White en is daardoor goed te combineren met verschillende outfits. Bij alle schoenen zit een persoonlijk schrijven van Floris Wyers. Ze zijn verkrijgbaar in de 10 flagship stores van Reinhard Frans. De Gentleman’s Sneaker kost 235 euro.