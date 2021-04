Ruud Gullit nieuwe ambassadeur Girav: Unieke samenwerking is onderdeel 10-jarig jubileum

Ruud Gullit is dit jaar ambassadeur van kledingmerk Girav. Deze samenwerking is tot stand gekomen tijdens het 10-jarig jubileum van Girav dat vooral bekend is met shirts voor mannen in 3 lengtematen. Ruud Gullit draagt al jaren met veel plezier de shirts van Girav en is oprecht een fan.

Ruud Gullit: ‘Ik kwam een keer langs een billboard toen ik richting Schiphol reed. En daar stond het groot op: Girav. Dat ze shirts met verschillende lengtematen hadden. Daar was ik door getriggerd, dus toen ging ik het bekijken op internet. Ik ben 1 meter 87 en shirts zijn bij mij altijd nét niet lang genoeg. Ik heb toen wat shirts besteld en vond meteen ook het materiaal heel prettig. Dus sindsdien draag ik het met veel plezier’.

Erik de Weerd, managing director Girav; “We kwamen heel toevallig met Ruud in contact, ontdekten dat hij al jaren vaste klant is en heel enthousiast is over ons merk en de producten. Echt superleuk dat uit zo’n toevallig contact een mooie samenwerking voortkomt”

Ruud zal voor Girav zichtbaar zijn via social media campagnes, op het Girav platform en in een exclusief dubbel interview met Ruud en zijn zoon Maxim in het nieuwe Girav jubileum magazine dat volgende week wordt uitgegeven.