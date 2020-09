s.Oliver geeft warmte dit najaar met een nieuwe outdoorcollectie en een jassendonatie aan Rode Kruis-Vlaanderen.

De winter van s.Oliver staat helemaal in het teken van warmte geven aan iedereen die we graag zien, zeker in een turbulent jaar als 2020. De coronacrisis heeft heel wat teweeg gebracht en daarom wil s.Oliver warmte schenken aan mensen die het nu meer dan ooit nodig hebben, met een jassendonatie aan Rode Kruis-Vlaanderen.

WE CARE ABOUT ALL PEOPLE !

Onder het motto 'Outdoor Together' wil s.Oliver dit najaar even stilstaan bij de dingen die echt belangrijk zijn. Genieten van onze vrijheid, samen zijn met onze geliefden en bovenal samen eropuit trekken in de natuur en prachtige pareltjes ontdekken in eigen land.

Met deze collectiecampagne wil s.Oliver iedereen blij maken en verwarmen met een nieuwe winterjas, ook degenen die zelf niet de middelen hebben. Daarom ging s.Oliver een partnership aan met Rode Kruis-Vlaanderen om een mooi aantal jassen te bezorgen aan mensen die er echt een nodig hebben.

Dit seizoen krijgt ook het WE CARE label van s.Oliver een extra dimensie. WE CARE gaat over het duurzaamheidsengagement van het merk maar toont ook de inzet voor mens en maatschappij om te werken aan een mooiere toekomst en verantwoorde mode.

De wintercollectie van s.Oliver staat in het teken van warmte. Zachte materialen zoals wol, corduroy, teddy en fluweel worden getoond in warme herfsttinten van okergeel tot chocoladebruin. De ontwerpers inspireerden zich op het landschap van de Schotse Highlands. De tartan ruit en de teddy jas maken het geheel een statement.

Van de Highlands reizen we verder naar London city en duiken we het Britse nachtleven in. Rood en zwart worden moeiteloos gecombineerd met een vleugje leder of een retro bloemenprint. Flaneren in de stad doen we in de typische Engelse dufflecoat of een wollen mantel. Ook de bodywarmer is helemaal terug. Draag hem onder je jas voor extra warmte maar ook voor een sportieve trendy look.