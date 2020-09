Samsøe Samsøe lanceert high-tech duurzame collectie die outdoor-proof is

SAMSØE SAMSØE LANCEERT

CAPSULECOLLECTIE MET GORE-TEX

Het vooraanstaande Deense merk Samsøe Samsøe presenteert voor de herfst/wintercollectie 2020 een capsulecollectie die in samenwerking met GORE-TEX is vervaardigd. De samenwerking tussen het ontwerpteam van Samsøe Samsøe en GORE-TEX begon een klein jaar geleden en het bleek een erg leerzaam proces. Het was voor de creatie van een nicheproduct zoals deze functionele, duurzame stukken erg fijn om samen te kunnen werken met een gerenommeerd en gerespecteerd merk.

‘We hebben tijdens de ontwikkeling van de producten nauw overleg gehad met GORE-TEX, omdat het voor ons erg belangrijk was dat we de eigenschappen van het materiaal goed begrepen. Zo konden we een product creëren dat aan alle voorwaarden voor 100% wind- en waterproof voldoet’, aldus Gitte Wetter, Hoofd herencollectie bij Samsøe Samsøe.

Valentina Savi en Bernhard Chemnitz, marketing- en accountverantwoordelijk bij GORE-TEX tijdens de samenwerking, voegen daar verder aan toe: ‘We zijn erg trots dat we Samsøe Samsøe als partner aanboord hebben. De eerste collectie, voor zowel dames als heren, bestaat uit hightech stoftechnologieën van GORE-TEX in de unieke, moderne, toegankelijke, noordse stijl van Samsøe Samsøe: minimalistisch, urban, technisch, duurzaam.'

Must-have voor het dagelijks leven

Samsøe Samsøe heeft met de technologieën en materialen van GORE-TEX, voor de consument die op zoek is naar iets dat wind- en waterdicht is, maar toch goed ventileert, vier heren- en damesjassen weten te creëren. Must-haves voor het dagelijks leven van iedere stedeling.

‘Voor de herfst/wintercollectie 2020 hebben we in onze stoffen niet alleen gebruikgemaakt van GORE-TEX Guaranteed To Keep You Dry, maar ook van GORE-TEX INFINIUM™ Comfort en Performance. Alle stoffen van GORE-TEX en GORE-TEX INFINIUM™ zijn zorgvuldig uitgezocht, zodat we een juiste mix van performance, veelzijdigheid en duurzaamheid voor de wat meer casual omstandigheden konden creëren’, aldus Valentina Savi en Bernhard Chemnitz.

Next steps

De samenwerking met GORE-TEX voor deze capsulecollectie was zo succesvol dat het ontwerpteam van Samsøe Samsøe ervoor heeft gekozen deze voort te zetten. Recentelijk is er besloten om voor de eerstvolgende twee collecties wederom een capsulecollectie uit te brengen.

‘We hebben heel veel van het team van GORE-TEX geleerd. Ik hou ervan om samen te werken met mensen die helemaal opgaan in de producten waarmee ze werken en tegelijkertijd hun kennis daarvan kunnen overbrengen. Ik vind het prachtig dat we deze producten hebben kunnen ontwikkelen, omdat je echt kunt zien en voelen dat GORE-TEX, als het gaat om weerbestendige eigenschappen, de concurrentie ver achter zich laat’, vult Gitte Wetter aan.

De capsulecollectie is vanaf eind september 2020 te verkrijgen in de winkel, online via de webshop en bij geselecteerde internationale retailers.