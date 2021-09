Schoenendagen in CAST

Zondag 12, maandag 13 en dinsdag 14 september stond CAST in het teken van de Schoenendagen! Tijdens de Schoenendagen waren alle vaste showrooms in CAST geopend en was er een gevarieerd aanbod van gastexposanten op de beursvloer te vinden.

Aanbod van merken & opkomst

In totaal waren er tijdens de Schoenendagen meer dan 50 merken op 1.000m2 beursvloeren aanwezig waaronder; Ilse Jacobsen, Fred de la Bretoniere, Cruyff, Bronx en TŌZEN.studio. De gastexpo werd in totaal door ruim 220 winkeliers bezocht. Op maandag vond er het meeste bezoek plaats, dit werd als ouderwets druk ervaren door zowel bezoekers, vaste exposanten als gastexposanten.

Sfeer en beleving

Op maandag 13 september vonden er in het atrium van CAST leuke activiteiten plaats. Dit, helemaal in stijl van het beursthema ‘markets’. Op het grote scherm werd een veilingrad getoond waarbij je via de CAST app mee kon ‘bieden’ op leuke prijzen. Zo werd onder andere het inspirerende boek ‘Werken’ van Jan Jansen door diverse mensen gewonnen, won iemand een uniek gepersonaliseerd paar Greve schoenen en werd er een winkel stijlcheck door Stijl Retail Design gewonnen. Alle dagen was de stemming zeer positief en er wordt reeds over een succesvol inkoopseizoen gesproken.

Beeld: Masterphoto

Schoenenmuseum en Jan Jansen

Maandag 13 september hield Anouk van Heesch, directeur van het schoenenmuseum in Waalwijk, een korte presentatie over de ontwikkelingen van het nieuwe schoenenmuseum. Tijdens de presentatie werd Jan Jansen bedankt voor zijn terugkeer in de schoenenbranche na de succesvolle opening van de nieuwe showroom in de ochtend. Groot succes was wederom de gratis uitrijkaartenactie waarbij winkeliers op vertoon van gebruik van de CAST app een gratis uitrijkaart kregen. Gedurende de drie dagen werden alle showrooms getrakteerd op gebak, bittergarnituur en kregen alle gasten aan het einde van de dag een goodiebag of een pakje met bloemzaadjes, verwijzend naar de thema’s door het pand.

Aankomende evenementen in CAST

Op maandag 20 en dinsdag 21 september vinden de Lederwarendagen plaats in CAST. Tijdens de Lederwarendagen staat CAST volledig in het teken van Lederwaren & Accessoires. Deze dagen worden opnieuw georganiseerd in samenwerking met Goldkrone- Lecombi. De Lederwarendagen zijn toegankelijk voor alle leveranciers, winkeliers en inkopers uit de schoenen-, sport- en modebranche uit de Benelux. Voor de Lederwarendagen wordt er opnieuw gebruik gemaakt van inschrijven voor tijdsvakken. Op deze manier kan iedereen veilig en succesvol inkopen doen in CAST.

Over CAST

CAST is hét handelsplatform voor schoenen, sport en mode. Sinds 1984 wordt in het centraal gelegen Nieuwegein aan de A2 op een efficiënte manier vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Er zijn ruim 150 showrooms gevestigd van nationale en internationale merken. Met een vast aantal inkoopdagen kun je als inkoper ieder inkoopseizoen terecht om de nieuwe en doorlopende collecties te bekijken en in te kopen op voororder of uit voorraad. CAST is trots merkambassadeur voor meer dan 500 merken!