Scotch & Soda maakt van online en offline winkelen een nieuwe ervaring dankzij Checkpoint Systems

De nieuwste generatie RFID-tags van Checkpoint Systems geeft Scotch & Soda meer inzicht in de voorraad en maakt producten beter beschikbaar

Klanten die bij Scotch & Soda winkelen hebben binnenkort een veel grotere kans om de juiste broek, rok, jas of trui te vinden dankzij de nieuwe driejarige samenwerking van de retailer met Checkpoint Systems, de toonaangevende leverancier van RFID-oplossingen.

Checkpoint zal gemiddeld 10 miljoen Scotch & Soda-kledingstukken per jaar voorzien van de nieuwste generatie RFID-labels, waardoor er een betere voorraadnauwkeurigheid zal zijn in het gehele bedrijf. Door gebruik te maken van deze technologie krijgt de retailer volledig en realtime inzicht in zijn hele voorraad. Hierdoor kan hij zijn omnichannel-services, zoals 'click&collect', optimaliseren.

Scotch & Soda, met 166 winkels in meer dan 70 landen, maakt al meer dan 10 jaar gebruik van de kledinglabels van Checkpoint Systems. Nu gaat het modemerk een stap verder in zijn samenwerking door de nieuwste generatie RFID-labels (het hoogwaardige Njord-label met de Impinj M750-chip) toe te passen op al zijn producten wereldwijd.Scotch & Soda heeft haar relatie met Checkpoint Systems uitgebreid, aangezien zij een vertrouwde partner zijn die dit project binnen slechts 8 weken kunnen opleveren.

Dankzij deze nieuwe technologie kan Scotch & Soda haar voorraad afstemmen op de vraag van haar consumenten. Dit betekent dat de retailer in staat zal zijn om de juiste voorraad op de juiste plaats en op het juiste moment te hebben om hun klanten van de beste service te voorzien, ongeacht via welk kanaal ze winkelen.Door de verbeterde voorraadnauwkeurigheid, wordt omnichannel retailing naadloos op elkaar afgestemd waardoor services zoals click&collect worden geoptimaliseerd.

Rik Kok, global director inkoop en vastgoed, Scotch & Soda: “Dankzij de nieuwste RFID-labels van Checkpoint Systems weten we precies hoeveel blauwe broeken in maat M er nog beschikbaar zijn in onze distributiecentra in bijvoorbeeld België, Nederland of Duitsland, of hoeveel extra jassen van onze zomercollectie nodig zijn in onze winkels in Japan. Zo blijven we aan het einde van een seizoen niet met een groot overschot aan onverkochte artikelen zitten en kunnen we klanten via hun favoriete verkoopkanaal voorzien van het kledingstuk dat hij of zij wil."

Sneller het juiste kledingstuk in de winkel en online

Stel je voor: je bent aan het winkelen en wilt een kledingstuk maar krijgt te horen dat de juiste maat of kleur niet meer beschikbaar is. Scotch & Soda is van mening dat dit nooit mag gebeuren en dankzij de RFID-labels van Checkpoint Systems kan winkelpersoneel nu de voorraad snel aanvullen en afstemmen met de hele supply chain, van fabrikant tot distributiecentrum tot winkels en afhaalpunten.

Rik Kok zegt: "Dankzij RFID-technologie weten we hoeveel kledingstukken we hebben in elke maat en kleur en waar ze zich in onze keten bevinden. Hierdoor kunnen we de consument direct helpen bij het vinden van het juiste kledingstuk. Dit geldt ook als ze online kleding bij ons kopen. Wij verwijzen de klant vervolgens door naar de dichtstbijzijnde click&collect-locatie of het dichtstbijzijnde ophaalpunt waar het betreffende kledingstuk zich bevindt. Hij of zij kan het item ophalen in een winkel naar keuze."

Geert den Hartog, Salesdirector Apparel labeling solutions bij Checkpoint Systems, voegt toe: "2020 heeft het koopgedrag van consumenten wereldwijd veranderd. Klanten kopen kleding niet meer alleen in een fysieke winkel of online. Ze kopen via het kanaal dat zij willen, waar en wanneer het hen uitkomt. Als retailers willen groeien, zullen ze hun consumenten moeten faciliteren met omnichannel services. RFID zorgt ervoor dat winkels, e-commerce, click&collect en andere onlinediensten perfect op elkaar af kunnen stemmen. Dit verbetert de klantloyaliteit door ervoor te zorgen dat de ervaring plezierig is, van browsen via mobiel/desktop tot ophalen of bezorgen."

Over Checkpoint Systems

Als onderdeel van CCL Industries is Checkpoint Systems de enige leverancier van verticaal geïntegreerde RF/RFID-oplossingen voor deretail. Terwijl de vraag van de consument door de technologie buitengewoon snel toeneemt, levert Checkpoint intelligente oplossingen, waardoor deretailomgevingaltijd en overal helder en efficiënt is. Door een uniek aanbod van software, hardware, labels, tags en aangeslotencloud-gebaseerde oplossingen optimaliseert Checkpointretailactiviteiten* en efficiency dankzij intuïtieve realtimegegevens in heel de distributieketen en in de winkels. Dit leidt tot een hogere winstgevendheid en een waardevollere klantervaring. De intelligenteretailoplossingenvan Checkpoint zijn het resultaat van 50 jaar expertise op het gebied van radiofrequentietechnologie, innovatieve diefstal- en dervingpreventie-oplossingen, toonaangevende software, RFID-hardware en uitgebreide labelmogelijkheden om artikelen van bron tot schap te identificeren, te beveiligen en te traceren.